مسؤول أميركيّ: تحديد أماكن جثث الأسرى بغزَّة صعب... وواشنطن تحذِّر

متابعة/ فلسطين أون لاين

نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول في الإدارة الأميركية قوله إن واشنطن لا ترى أي خرقٍ من جانب حركة حماس لاتفاق وقف إطلاق النار يستدعي ردًا عسكريًا.

وأوضح الموقع أن المسؤول الأميركي حذر الحكومة الإسرائيلية من اتخاذ خطوات راديكالية قد تؤدي إلى انهيار الهدنة الهشّة، مؤكدًا أن الإدارة الأميركية تسعى للحفاظ على التهدئة باعتبارها شرطًا أساسيًا لتنفيذ المرحلة التالية من خطة الرئيس ترامب للسلام في غزة.

ويأتي الموقف الأميركي بعد ساعات من إعلان مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه وجّه القيادة العسكرية إلى تنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة على الفور، عقب ادعاء الاحتلال أن حركة حماس خرقت الاتفاق عبر تسليم أشلاء أسيرٍ قُتل قبل عامين، إضافة إلى زعم إطلاق نار على قوة إسرائيلية في رفح.

وفي السياق ذاته، صرّح مسؤول أميركي لقناة الجزيرة بأن تحديد أماكن جثث الأسرى الإسرائيليين في غزة مهمة “بالغة الصعوبة” وتتطلب وقتًا وجهودًا فنية دقيقة، مشيرًا إلى أن مركز التنسيق المدني العسكري الأميركي لعب دورًا محوريًا في إدخال فرق مصرية مختصة للمساعدة في عمليات الانتشال.

وأضاف أن اتفاق وقف إطلاق النار ما يزال صامدًا، وأن الولايات المتحدة تواصل العمل على تنفيذ خطة ترامب للسلام رغم التحديات المعقّدة، مؤكدًا أن تحقيق سلام دائم في غزة يحتاج إلى وقتٍ وتعاونٍ دولي واسع، مع توقع انضمام شركاء جدد إلى مركز التنسيق خلال الأيام المقبلة.

وفي تعليقه، قال المحلل السياسي الإسرائيلي ران إدليست إن الأميركيين يدركون أن نتنياهو يبحث عن ذريعة لتجديد الحرب على غزة، معتبراً أن ملاذه الأخير هو اتهام حماس بخرق الاتفاق للتهرب من الضغط الدولي والملاحقات القضائية.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تعي متأخرة أن الحرب انتهت بهزيمة سياسية وعسكرية قاسية، وأنها تحاول عرقلة المسار الدولي نحو تدويل الصراع وتمهيد الطريق لإقامة دولة فلسطينية، مشيراً إلى أن نتنياهو يسعى لنسف أي تسوية حفاظًا على بقائه السياسي.