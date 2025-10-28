غزَّة... 94 شهيدًا و 125 خرقًا إسرائيليًّا منذ سريان اتِّفاق وقف إطلاق النَّار

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، استشهاد 94 مواطنًا فلسطينيًا وإصابة أكثر من 344 آخرين، في 125 خرقًا ارتكبه الاحتلال الإسرائيلي لقرار وقف إطلاق النار منذ دخوله حيّز التنفيذ في 11 من أكتوبر الجاري.

وقال المكتب في بيان له، إن الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل سافر وممنهج، موضحًا أن قواته نفّذت منذ بدء الهدنة 52 عملية إطلاق نار استهدفت مدنيين بشكل مباشر.

وأشار البيان إلى أن الاحتلال نفذ 9 عمليات توغّل داخل الأحياء السكنية متجاوزة ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، إضافة إلى 55 عملية قصف واستهداف، و11 عملية نسف لمبانٍ مدنية، فضلًا عن اعتقال 21 مواطنًا في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأكد البيان أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للأعراف والقوانين الدولية، محمّلًا الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن تداعياتها الإنسانية والأمنية"، ومشيرًا إلى أن استمرارها يشكّل تهديدًا واضحًا للاتفاق الذي جرى التوصل إليه برعاية دولية وعربية.

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة والوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم السياسية والإنسانية، وممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال لإلزامه بوقف خروقاته فورًا.

كما طالب البيان بالإسراع في فتح المعابر بشكل كامل ودائم، وتسهيل إدخال شاحنات المساعدات الغذائية والطبية ومواد الإيواء بصورة منتظمة وغير جزئية، إضافة إلى فتح معبر رفح لتحويل آلاف الجرحى والمرضى للعلاج في الخارج، مشددًا على ضرورة توفير الخيام والأغطية البلاستيكية مع دخول فصل الشتاء.

وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب اليوم بـ"اتخاذ موقف واضح وجاد لوقف انتهاكات الاحتلال وضمان تنفيذ بنود الاتفاق بما يخفف من معاناة سكان قطاع غزة المنهكين بعد عامين من الحرب والدمار".