كتائب القسَّام تنعى شهداء جنين وتؤكد: الاغتيالات لن تثني مجاهدينا عن مواصلة السعي لضرب جنود الاحتلال

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، الشهداء الثلاثة الذين اغتالهم الاحتلال "الإسرائيلي" في قرية كفر قود قرب جنين، مبينة أن اثنين منهم من مقاتليها.

وزفّت كتائب القسام، في بيان عسكري، الشهيدين القساميين القائد عبد الله محمد جلامنة، وقيس إبراهيم البيطاوي، اللذين ارتقيا مع رفيق دربهم الشهيد أحمد عزمي نشرتي، بعد خوضهم اشتباكًا مسلحًا مع قوات الخاصة الإسرائيلية صباح اليوم.

وأكدت كتائب القسام أن كافة إجراءات الاحتلال في ملاحقة المقاومة بالضفة "لن تثني مجاهدينا عن مواصلة السعي لضرب جنود الاحتلال والمغتصبين في مختلف محافظاتها بإذن الله".

واغتالت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان فلسطينيين في المنطقة الواقعة بالقرب من قرية كفر قود وواد حسن، شمال غربي مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد 3 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قود غرب جنين، والشهداء هم: عبدالله محمد عمر جلامنة ( 27 عاماً)، وقيس إبراهيم محمد البيطاوي ( 21 عاماً)، وأحمد عزمي عارف نشرتي ( 29 عاماً).

وحاصرت قوات الاحتلال، منزلا في قرية جنين غرب مدينة جنين، شمالي الضفة، وسط اشتباكات مسلحة عنيفة وقصف جوي استهدف محيط المنزل.

وأفادت مصادر محلية بأن المنزل المحاصر يقع في منطقة وادي حسن قرب مفرق كفر قود، ويعود لعائلة الشهيد تامر النشرتي من مخيم جنين، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال استقدمت جرافات وآليات عسكرية إلى المكان وفرضت طوقا مشددا على المنطقة.



المصدر / فلسطين أون لاين