مصدر قيادي في "حماس": الاحتلال يرفض دخول الصَّليب الأحمر والمُقاومة شرق غزَّة للبحث عن جثث الأسرى

28 أكتوبر 2025 . الساعة 13:00 بتوقيت القدس
مصدر قيادي في "حماس": الاحتلال رفض دخول الصَّليب الأحمر والمُقاومة شرق غزَّة للبحث عن جثث الأسرى

قال مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنَّ الاحتلال يرفض دخول طواقم الصليب الأحمر والمقاومة لشرق غزة بحثًا عن جثث أسرى الاحتلال.

وأكد المصدر القيادي في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إنَّ الاحتلال يتعمد وضع عراقيل أمام عمليات البحث وروايته بشأن تباطؤ المقاومة كاذب.

وأكد، أنَّ الاحتلال يختلق أكاذيب بشأن الجثث لتنفيذ نيات عدوانية، داعيًا الوسطاء لتحمل مسؤولياتهم.

وفي وقت سابق، نفى المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم ما تزعمه "إسرائيل" بشأن معرفة الحركة بأماكن جثث الأسرى "الإسرائيليين" في قطاع غزة.

وأكد قاسم في تصريحات صحفية، أن هذه الادعاءات "كاذبة" وأن تغيّر معالم القطاع بفعل العدوان يجعل الوصول إلى الجثث عملية معقدة وصعبة.

وقال، إن "من حق الفلسطينيين في غزة إدخال المعدات اللازمة لانتشال جثامين نحو 10 آلاف شهيد ما زالوا تحت أنقاض الدمار الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي."

وأكد قاسم أن حماس ملتزمة بإتمام المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى من أجل "سد الذرائع أمام الاحتلال"، مشددًا على أن الحركة مصممة على تسليم جثث الأسرى "الإسرائيليين" في أسرع وقت ممكن.

وأشار المتحدث باسم حماس إلى أن الحركة أنجزت تسليم 18 جثةً من الأسرى "الإسرائيليين" حتى الآن، لكن ضعف الإمكانيات ونقص المعدات يعرقل استكمال عملية الانتشال في بقية المناطق المنكوبة.

