مستوطنون يهاجمون المواطنين ويسرقون ثمار الزيتون جنوبي بيت لحم

هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، يوم الثلاثاء، المواطنين في منطقة " خلة النخلة" قرب قرية واد رحال جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد رئيس مجلس قروي واد رحال حمدي زيادة، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحموا أراضي المواطن عيسى خليل عودة، وشرعوا بقطف ثمار الزيتون.

وأوضح أن صاحب الأرض وعددا من المواطنين حاولوا التصدي لهؤلاء المستوطنين، الا أنهم تعرضوا للاعتداء من قبلهم، ومن جنود الاحتلال، وأسفر عن اصابة المواطن خليل محمد خلاوي (60 عامًا) برضوض وجروح.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن طواقمها رصدت ما مجموعه 158 اعتداء ضد قاطفي الزيتون منذ بداية الموسم الحالي، حيث نفذ جيش الاحتلال 17 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 141.

وتتعرض الأراضي الفلسطينية خلال موسم قطف الزيتون السنوي لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال، ويواجه المزارعون باستمرار اعتداءات وانتهاكات تحول دون الوصول إلى أراضيهم، ما يؤدي إلى خسائر مادية جسيمة ويزيد من معاناتهم اليومية تحت وطأة الاحتلال.

المصدر / وكالات