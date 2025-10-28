فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حسين الشيخ رئيساً رغم أنف الشعب الفلسطيني

مستوطنون يهاجمون المواطنين ويسرقون ثمار الزيتون جنوبي بيت لحم

حماس تنْعى شهداء جنين الثَّلاثة وتؤكد: شعبنا سيواصل مواجهته للاحتلال وقطعان مستوطنيه

ماليزيا والبرازيل تعلنان دعمهما لجنوب أفريقيا في دعوى الإبادة الجماعيَّة ضدَّ الاحتلال

الجهاد الإسلامي: عملية الاغتيال الجبانة في جنين انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية

الخميس الحاسم: حاخامات "الحريديم" يهددون بإنهاء الائتلاف الإسرائيلي

الاحتلال يواصل حملة الاعتقالات في الضفة الغربية

الاحتلال يغتال 3 فلسطينيين بغارةٍ جويَّة غرب جنين

يتلقيانِ العلاج على سريرَيْن مُتباعدَيْن.. لغمٌ حربي يَختطفُ حياة التوأميْن الشرباصي

زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب ولاية باليكسير التركية

مستوطنون يهاجمون المواطنين ويسرقون ثمار الزيتون جنوبي بيت لحم

28 أكتوبر 2025 . الساعة 11:17 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية من هجمات المستوطنين على أراضي الضفة الغربية

هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، يوم الثلاثاء، المواطنين في منطقة " خلة النخلة" قرب قرية واد رحال جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد رئيس مجلس قروي واد رحال حمدي زيادة، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحموا أراضي المواطن عيسى خليل عودة، وشرعوا بقطف ثمار الزيتون.

وأوضح أن صاحب الأرض وعددا من المواطنين حاولوا التصدي لهؤلاء المستوطنين، الا أنهم تعرضوا للاعتداء من قبلهم، ومن جنود الاحتلال، وأسفر عن اصابة المواطن خليل محمد خلاوي (60 عامًا) برضوض وجروح.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن طواقمها رصدت ما مجموعه 158 اعتداء ضد قاطفي الزيتون منذ بداية الموسم الحالي، حيث نفذ جيش الاحتلال 17 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 141.

وتتعرض الأراضي الفلسطينية خلال موسم قطف الزيتون السنوي لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال، ويواجه المزارعون باستمرار اعتداءات وانتهاكات تحول دون الوصول إلى أراضيهم، ما يؤدي إلى خسائر مادية جسيمة ويزيد من معاناتهم اليومية تحت وطأة الاحتلال.

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #اقتحام المستوطنين #ضم الضفة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة