اغتالت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان فلسطينيين في المنطقة الواقعة بالقرب من قرية كفر قود وواد حسن، شمال غربي مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وحاصرت قوات الاحتلال، منزلا في قرية جنين غرب مدينة جنين، شمالي الضفة، وسط اشتباكات مسلحة عنيفة وقصف جوي استهدف محيط المنزل.

وأفادت مصادر محلية بأن المنزل المحاصر يقع في منطقة وادي حسن قرب مفرق كفر قود، ويعود لعائلة الشهيد تامر النشرتي من مخيم جنين، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال استقدمت جرافات وآليات عسكرية إلى المكان وفرضت طوقا مشددا على المنطقة.

وأشارت المصادر إلى اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة في محيط المنزل، تخللها إطلاق نار كثيف وانفجار كبير أدى إلى تصاعد ألسنة الدخان من الموقع.

وأكدت المصادر، أن قوات الاحتلال احتجزت جثماني شهيدين على الأقل بعد انتهاء الاشتباكات والحصار الذي استمر لساعات.

وفي وقت سابق من فجر الثلاثاء، حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلًا في قرية كفر قود، غربي مدينة جنين، تزامنًا مع سماع دوي إطلاق نار وانفجارات في المكان.

