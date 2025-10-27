رابط التسجيل لحليب الأطفال في مدينة غزة

أعلن مجمع الصحابة الطبي بمدينة غزة، رابطا لتسجيل المواطنين لحليب الأطفال، وكذلك الشروط المحددة للتسجيل.

وبحسب إعلان مجمع الصحابة الطبي فإن من شروط التسجيل أن يكون الطفل المنتفع من مدينة غزة ومتواجدًا فيها.

وذكر المجمع أن التسجيل مخصص للأطفال من 6 إلى 24 شهرا، داعيا الأهالي للالتزام بالشروط المحددة.

وحول آلية الاستلام ذكر أنه سيتم إرسال رسالة نصية تفيد بموعد الاستلام.

رابط التسجيل انقر هنا

المصدر / فلسطين أون لاين