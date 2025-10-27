فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"بعبوةٍ ناسفة من نوع طوفان".. سرايا القدس تكبِّد قوات الاحتلال خسائر في جنين

رابط التسجيل لحليب الأطفال في مدينة غزة

غزة في الذاكرة النضالية: تاريخ المقاومة من الاحتلال البريطاني إلى اليوم

الاحتلال يهدم مبنيين في مرج غزال شمال أريحا

شهيد وإصابات برصاص الاحتلال شرقي خانيونس

قاسم: "حماس" ستواصل جهودها لإصلاح النِّظام السياسي ضمن التَّوافق الوطني

واشنطن تعتقل معلقًا بريطانيًا بارزًا لانتقاده "إسرائيل"

حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية

حمد يكشف لـ"فلسطين أون لاين" تفاصيل صادمة عن آثار التعذيب والإعدام الميداني

شهيد برصاص الاحتلال جنوب الخليل

رابط التسجيل لحليب الأطفال في مدينة غزة

27 أكتوبر 2025 . الساعة 10:47 بتوقيت القدس
...
تعبيرية (أرشيف)

أعلن مجمع الصحابة الطبي بمدينة غزة، رابطا لتسجيل المواطنين لحليب الأطفال، وكذلك الشروط المحددة للتسجيل.

وبحسب إعلان مجمع الصحابة الطبي فإن من شروط التسجيل أن يكون الطفل المنتفع من مدينة غزة ومتواجدًا فيها.

اقرأ أيضا: التنمية الاجتماعية بغزة تطلق رابطًا لتحديث بيانات المستفيدين من المساعدات

وذكر المجمع أن التسجيل مخصص للأطفال من 6 إلى 24 شهرا، داعيا الأهالي للالتزام بالشروط المحددة.

وحول آلية الاستلام ذكر أنه سيتم إرسال رسالة نصية تفيد بموعد الاستلام.

رابط التسجيل انقر هنا

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #رابط #رابط الحليب #رابط حليب الأطفال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة