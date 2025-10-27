حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في محافظات الضفة الغربية المحتلة، طالت عددًا من المواطنين، بينهم أسرى محررون وفتية، من مدن رام الله وطولكرم ونابلس والخليل وبيت لحم، رافقها تخريب في المنازل واعتداءات على الأهالي.

ففي محافظة رام الله والبيرة: اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة وقرية دير أبو مشعل غرب رام الله، واعتقلت ستة مواطنين، بينهم القيادي في صفقة التبادل الأسير المحرر جمال الطويل، إضافة إلى محمد الطويل، ومحمد أحمد عمار، وفادي عبد الدايم، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها.

وخلال عملية الاعتقال، اعتدى جنود الاحتلال على محيي الدين عبد الدايم، نجل المعتقل فادي، بالضرب المبرح.

كما اعتقلت القوات من قرية دير أبو مشعل كلاً من ضمير طه والفتى محمد مجدي (16 عامًا).

بينما في محافظة طولكرم: اعتقلت قوات الاحتلال كلاً من علاء السروجي وأحمد أبو جاموس من ضاحية ارتاح جنوب المدينة، بعد مداهمة منازلهما وتفتيشها.

وفي مخيم عقبة جبر بأريحا: نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت عددًا من المواطنين، عُرف منهم الأسيران المحرران إسلام وصدام فخر المقيطي، إضافة إلى حمادة أبو العسل، وعدي أبو العسل، وخليل أبو العسل، وعبادة شاكر، وحمودة ماجد اليسوع.

وفي محافظة نابلس: اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق المدينة، واعتقلت الشابين محمد حشاش (المليجي) ومعتصم أبو عيشة، فيما اعتقلت من قرية تل الشاب أحمد الهزاع.

أما في محافظة في الخليل: داهمت قوات الاحتلال قرية الطبقة جنوب دورا، واعتقلت الشابين قصي محمد حمدان وأحمد ياسر حمدان، بعد اقتحام منازلهما.

وفي محافظة بيت لحم: اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عز عزات الزير (30 عامًا) من بلدة جنّات شرق المدينة، بعد مداهمة منزله وتفتيشه، كما داهمت بلدتي زعترة وحرملة دون تسجيل اعتقالات.

ويواصل الاحتلال حملات الاعتقال اليومية في محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلتين ضمن سياسة الترهيب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، في ظل تصاعد الانتهاكات والاعتداءات بحق المواطنين والأسرى داخل السجون.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى