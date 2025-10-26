أمن المقاومة يحذر من "معلبات لحمة" مفخخة خلّفها الاحتلال بغزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

دعا أمن المقاومة في قطاع غزة، المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر بعد رصد علب معدنية مموهة تشبه علب الأغذية المحفوظة، يُشتبه بأنها تحتوي على مواد متفجرة أو فخاخ معدّة للانفجار فور فتحها.

وقال أمن المقاومة في بيان نشر عبر منصة "الحارس"، إن المعطيات الميدانية تشير إلى أن هذه العلب صُمّمت على شكل "معلبات لحمة" أو "مواد تموينية" تُفتح بواسطة مفتاح معدني مثبت في الغطاء، الأمر الذي يجعلها عبوات مموهة بالغة الخطورة.

وأضاف البيان أن هذه الأجسام يُرجّح أن تكون من مخلفات قوات الاحتلال أو أدوات تمويه استخدمتها خلال العمليات الميدانية الأخيرة، بهدف استهداف من يقترب منها في المناطق التي شهدت مواجهات أو توغلات.

ودعا أمن المقاومة المواطنين إلى عدم الاقتراب من أي جسم مشابه أو محاولة فتحه أو لمسه، وعدم التصوير أو العبث بالموقع، مشددًا على ضرورة إخلاء المكان فورًا وإبلاغ الجهات المختصة لتولي المعالجة الآمنة.

وأكد البيان على أن الحذر من الأجسام المشبوهة واجب وطني ومسؤولية جماعية، داعيًا جميع المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مواد أو أجسام غريبة حفاظًا على سلامة الجميع.