استشهاد طفلة بانهيار مبنى بغزة وجرحى في قصف إسرائيلي وسط القطاع

أصيب 4 مواطنين، مساء اليوم السبت، إثر قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية في مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما استشهدت طفلة وأصيب ثلاثة آخرون جراء انهيار مبنى متضرر بفعل قصف سابق في حيّ الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن مستشفى العودة، استقبل أربع مصابين جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة قرب النادي الأهلي في النصيرات.

وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأن قواته اغتالت مقاوما من حركة "الجهاد الإسلامي"، زاعمًا أن المُستهدف "خطط لتنفيذ عمليات ضد قوات الجيش على المدى الزمني القريب".

وفي السياق، أفادت "القناة 13" الإسرائيلية، بأن "إسرائيل" اغتالت ناشطًا في "الجهاد الإسلامي" عبر استهداف سيارة جوًا في النصيرات.

من جانب آخر، استشهاد طفلة (9 سنوات)، وأصيب 3 آخرين؛ جرّاء انهيار مبنى لعائلة البلعاوي على ساكنيه، بفعل قصفٍ سابق من الاحتلال في حيّ الصبرة جنوبي مدينة غزة.

ووفق معطيان وثقها المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، استشهد 93 شخصا وأصيب 324 آخرون فيما انتشلت جثامين 464 شهيدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يوم 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

المصدر / فلسطين أون لاين