الشرطة بغزة تحذر المواطنين من العبث بمخلفات الاحتلال العسكرية

حذّرت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، السكان من الاقتراب من مخلفات عسكرية وأجسام مشبوهة خلفها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من القطاع، مؤكدة أن طواقم هندسة المتفجرات تواصل عملها لتفكيك هذه المخلفات منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت المديرية العامة للشرطة في بيان، إن الأيام الماضية شهدت وقوع عدة انفجارات لأجسام مشبوهة، أسفرت عن إصابات بينها أطفال نتيجة العبث بها.

وأضافت الشرطة أن "الطواقم المختصة في هندسة المتفجرات، ومنذ سريان وقف إطلاق النار، تقوم بالتعامل مع المخلفات الحربية والأجسام المشبوهة التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي في جميع محافظات قطاع غزة".

ولم يوضح البيان طبيعة هذه المخلفات، إلا أن مصادر محلية أوضحت لوكالة الأناضول أن الجيش الإسرائيلي ترك أيضًا أجسامًا مفخخة ومموهة على شكل ألعاب وعلب غذائية، ما يثير فضول الفلسطينيين، وخاصة الأطفال، للعبث بها.

وطالبت الشرطة المواطنين بـ"توخي الحذر والانتباه عند العثور على أي مخلفات أو أجسام غريبة بين الركام وأنقاض المباني المدمرة"، محذرة من خطورة الاقتراب أو العبث بهذه الأجسام.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن قطاع غزة يضم نحو 20 ألف قذيفة وقنبلة غير منفجرة خلفها الاحتلال في مناطق مختلفة، ما يشكل تهديدًا دائمًا على حياة المدنيين.

ومنذ سريان اتفاق وقف النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، سجلت عدة إصابات ناجمة عن انفجارات المخلفات العسكرية، آخرها إصابة توأمين فلسطينيين بجراح متفاوتة يوم الجمعة الماضية.