شهيدان برصاص جيش الاحتلال وسط قطاع غزّة

24 أكتوبر 2025 . الساعة 21:08 بتوقيت القدس
شهيدان برصاص جيش الاحتلال في بدير البلح
متابعة/ فلسطين أون لاين

استشهد مواطنان، مساء اليوم الجمعة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي بدأ سريانه في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وأفادت مصادر في مستشفى شهداء الأقصى بوصول شهيدين إثر قصف من مسيّرة تابعة للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في محيط أبراج القسطل شرقي مدينة دير البلح، وهما: سعيد سلامة سالم الغواش (43 عاماً) ومسعود سلامة سالم الغواش (35 عاماً).

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرقها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بلغ إجمالي عدد الشهداء 89 شهيدًا، والإصابات 317، فيما تم انتشال 449 جثمانًا من بين الأنقاض.

وأشارت إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 68,280 شهيدًا و170,375 إصابة.

ويستند اتفاق وقف إطلاق النار إلى خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتوصلت إليه حركة "حماس" وإسرائيل إثر مفاوضات غير مباشرة بمنتجع شرم الشيخ في مصر، بمشاركة أنقرة والقاهرة والدوحة، وبإشراف أمريكي.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة استمرت عامين وشملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

