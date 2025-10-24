حماس: ملتزمون باتِّفاق الهدنة ونتجه إلى حوار وطنيّ شامل

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة، حازم قاسم، أن الحركة تجدد التزامها الكامل باتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه بجهود الوسطاء، مشدداً على أن الحركة حريصة على إنجاح الاتفاق وتنفيذه على أرض الواقع بما يضمن وقف الحرب وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وأوضح قاسم، في تصريحات اليوم الجمعة، أن "حماس" حصلت على ضمانات واضحة من مصر وقطر وتركيا، إضافة إلى تأكيدات مباشرة من الولايات المتحدة، بأن الحرب انتهت فعلياً، وأن تنفيذ بنود الاتفاق يمثل خاتمة شاملة للعدوان.

وثمّن المتحدث باسم الحركة تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبراً أنها تخدم اتفاق وقف الحرب، وأشاد بالموقف الأميركي الرافض لضمّ الضفة الغربية إلى إسرائيل، واصفاً إياه بـ"الإيجابي".

ودعا قاسم إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للوفاء بالتزاماته، وعلى رأسها وقف العدوان ورفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية، محذّراً في الوقت نفسه من استخدام الاحتلال للورقة الإنسانية كورقة ابتزاز سياسي، ومطالباً بتحرك دولي عاجل لمنع تكرار سياسات التجويع والحصار.

وفي الشأن الداخلي، أعلن قاسم أن "حماس" مقبلة على حوار وطني فلسطيني شامل بقلوب مفتوحة، مؤكداً أن الحركة حريصة على تحقيق توافق وطني واسع لمعالجة قضايا الحكم والإدارة في غزة بعد الحرب، ومشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية أحد العناوين الوطنية التي لا يمكن تجاوزها.

وقال قاسم: "نحن مقبلون على مرحلة جديدة عنوانها التوافق الوطني وتغليب المصلحة الفلسطينية العامة على المصالح الحزبية الضيقة"،مؤكداً أن الوضع الراهن خطير ويتطلب توحيد الجهود في مواجهة التحديات المشتركة في غزة والضفة الغربية.

وحول تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، شدّد المتحدث باسم "حماس" على التزام الحركة الكامل بتطبيق الاتفاق بكل تفاصيله، موضحاً أن المرحلة الأولى نُفذت عبر تسليم الأسرى الأحياء وبعض الجثامين، فيما تتطلب المرحلة الثانية مزيداً من النقاش مع الوسطاء نظراً لطبيعتها المعقدة وتداخل الملفات فيها.

كما أشار إلى أن الاحتلال ارتكب خروقات متعددة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، من بينها قتل نحو 90 فلسطينياً، وإغلاق معبر رفح ومنع دخول المساعدات الكافية، مؤكداً أن ما تعلنه إسرائيل شيء وما يجري على الأرض شيء آخر.

وختم قاسم بالتأكيد على أن الهدف المركزي للحركة هو تثبيت وقف دائم وشامل للحرب، مشدداً على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف العمل الوطني والدبلوماسي بالتعاون مع الوسطاء لضمان تنفيذ الاتفاق وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بشكل نهائي.