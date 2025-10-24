فلسطين أون لاين

24 أكتوبر 2025 . الساعة 10:43 بتوقيت القدس
...
المنظمات الأهلية: الاحتلال يتحدّى قرار "العدل الدولية" بشأن إدخال المساعدات إلى غزّة

قال مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا، إنّ الاحتلال يتحدى قرار محكمة العدل الدولية الذي ألزمها بإدخال المساعدات إلى قطاع غزّة.

وأوضح الشوا في تصريحات صحفية، أنَّ الاحتلال يمعن في تشديد حصاره لقطاع غزة رغم معاناة السكان، مشيرًا إلى أن ما يدخل القطاع من مساعدات لا يتعدى كميات قليلة من المكملات الغذائية.

ولفت الشوا إلى أن الاحتلال يرفض دخول الأدوية والأجهزة الطبية ومواد النظافة إلى القطاع.

ويوم الخميس، أكدت محكمة العدل الدولية أن "إسرائيل" كقوة احتلال ملزمة قانونًا بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين، بما يشمل الغذاء والمأوى والخدمات الطبية، وضرورة السماح بجهود الإغاثة الأممية التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة. 

وشددت المحكمة على أن الاحتلال ملزم بتسهيل برامج المساعدات الإنسانية، خاصة تلك التي تديرها الأونروا في قطاع غزة، وأن عليه ضمان الحاجات الأساسية لسكان القطاع.

المصدر / فلسطين اون لاين
#غزة

