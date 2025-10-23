تعافي الأعمال: 100 فرصة للخريجين الجدد والمهنيين في الضفة وغزة بدعم من منظمة العمل الدولية

يدعو الصندوق الفلسطيني للتشغيل الخريجين الجدد وخريجي التدريب والتعليم المهني والتقني (TVET) في الضفة الغربية وقطاع غزة للتقدم للمشاركة في "مشروع مبادرة تعافي الأعمال (Business Recovery Initiative)" الذي يهدف إلى التخفيف من الآثار الاقتصادية للحرب.

تندرج هذه المبادرة ضمن خطة الاستجابة الطارئة لمنظمة العمل الدولية (ILO)، وتنفذ بالشراكة مع وزارة العمل، واتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

تفاصيل المشروع والفرص المتاحة:

- اسم المشروع: مبادرة تعافي الأعمال - خاص بالخريجين الجدد وخريجي التدريب والتعليم المهني.

- عدد الفرص المتاحة: 100 فرصة.

- المانح: منظمة العمل الدولية (ILO).

- فترة المشروع: من 20 أكتوبر 2025 إلى 20 يونيو 2026.

- النطاق الجغرافي: الضفة الغربية وقطاع غزة، مع إعطاء الأولوية للمحافظات الأكثر تضرراً.

- الهدف: دعم مؤسسات القطاع الخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة ومعالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الحرب.

الفئات المستهدفة وشروط التقديم:

يستهدف المشروع الخريجين الجدد من مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني (TVET).

الشروط العامة والخاصة:

- الفئة العمرية تتراوح بين 18 و 50 سنة.

- أن يكون المتقدم من الخريجين الجدد أو خريجي التدريب والتعليم المهني والتقني.

- ألا يكون المتقدم بالطلب لديه أي عمل حالي.

- يستفيد شخص واحد فقط من الأسرة من المشروع.

طريقة التقديم والاستفسارات:

على الراغبين في الاستفادة من هذه الفرص تعبئة نموذج الطلب الإلكتروني أسفل الإعلان الأصلي بعناية لضمان استيفاء الشروط.

الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 30 أكتوبر 2025.

للاستفسار (للشركات): يرحب صندوق التشغيل الفلسطيني بالاستفسارات عبر:

البريد الإلكتروني، اضغط هنا

- رابط التواصل، اضغط هنا

ملاحظة: الصندوق غير ملزم بقبول الطلبات غير المكتملة، لذا يرجى التأكد من تعبئة النموذج بدقة.

المصدر / فلسطين أون لاين