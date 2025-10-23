فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

محافظة القدس تحذر من انهيار أجزاء من المسجد الأقصى جرَّاء الحفريات "الإسرائيلية"

الاحتلال يواصل حملات الاعتقال في الضفة والقدس

سارَّة نتنياهو تتدخَّل لطلب العفو عن زوجها: "قضايا مُلفقَّة لنُنهِ الأمر"!

الذهب ينخفض بدعم من ارتفاع الدولار

رغم الدمار وبين الركام.. إنشاء أول مخيم لأصحاب المنازل المدمرة غرب غزة

جامعة يونانية تُلغي محاضرة للمحرر عبد الناصر عيسى

زيتون الضفة ينزف مجددًا.. المزارعون يواجهون اعتداءات المستوطنين وحدهم

​​​​​​​دعوات لتقديم قادة الاحتلال للعدالة الدولية لتورطهم بجرائم في غزة

طقس فلسطين اليوم الخميس 23 أكتوبر

أسعار صرف العملات في فلسطين اليوم الخميس 23 أكتوبر

هيئة البترول تقدم توضيحاً شاملاً حول آلية توزيع الغاز وكشوفات التعبئة

23 أكتوبر 2025 . الساعة 10:44 بتوقيت القدس
...
هيئة البترول تقدم توضيحاً شاملاً حول آلية توزيع الغاز وكشوفات التعبئة

أصدرت هيئة البترول، مؤخراً توضيحاً مفصلاً بشأن كشوفات تعبئة الغاز والآلية المتبعة في عملية التوزيع، وذلك في ظل التحديات الحالية ونقص الكميات الواردة.

وذكرت الهيئة أن عملية سحب أسماء المستفيدين من برنامج "سيستم الغاز" تتم بشكل أساسي بناءً على أقدمية تاريخ طلب المواطن المُسجّل في النظام.

معايير الأولوية وتأثير النزوح:

أولوية الدورات السابقة: أكدت الهيئة على إعطاء الأولوية في سحب الأسماء للمواطنين الذين لم يستلموا الدورة السادسة وما قبلها، حتى وإن كانت طلبات الدورة السابعة أقدم في التاريخ.

تأثير النزوح على التوزيع: أشارت الهيئة إلى أن نزوح أعداد كبيرة من المواطنين من مناطق الشمال والجنوب إلى الوسطى أدى إلى دخول أسمائهم ضمن كشوفات المنطقة الوسطى وفقاً لأقدميتهم. هذا التغيير نتج عنه ترتيب مختلف لكشوفات الغاز مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الإغلاق، حيث يتم التعامل حالياً مع جميع مناطق القطاع كوحدة واحدة في نظام التوزيع وبمعايير موحدة للجميع.

تحدي نقص كميات الغاز:

أوضحت الهيئة أن كميات الغاز الواردة من الاحتلال (أو المصدر) ما تزال قليلة وغير كافية لتلبية جميع الاحتياجات.

أدى هذا النقص إلى إصدار كشوفات تعبئة قليلة العدد مقارنة بالفترة التي سبقت الإغلاق، مما يؤثر بشكل مباشر على بطء سير دور الطلبات ويطيل فترة انتظار المواطنين.

وفي الختام، طمأنت الهيئة المواطنين بأن العمل في عملية التوزيع يجري وفقاً لمعايير واحدة وشفافة، وتحت رقابة ومتابعة حثيثة لضمان وصول الخدمة بشكل عادل قدر الإمكان.

المصدر / فلسطين أون لاين
#هيئة البترول #دخول الغاز إلى غزة #آلية توزيع الغاز

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة