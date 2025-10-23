هيئة البترول تقدم توضيحاً شاملاً حول آلية توزيع الغاز وكشوفات التعبئة

أصدرت هيئة البترول، مؤخراً توضيحاً مفصلاً بشأن كشوفات تعبئة الغاز والآلية المتبعة في عملية التوزيع، وذلك في ظل التحديات الحالية ونقص الكميات الواردة.

وذكرت الهيئة أن عملية سحب أسماء المستفيدين من برنامج "سيستم الغاز" تتم بشكل أساسي بناءً على أقدمية تاريخ طلب المواطن المُسجّل في النظام.

معايير الأولوية وتأثير النزوح:

أولوية الدورات السابقة: أكدت الهيئة على إعطاء الأولوية في سحب الأسماء للمواطنين الذين لم يستلموا الدورة السادسة وما قبلها، حتى وإن كانت طلبات الدورة السابعة أقدم في التاريخ.

تأثير النزوح على التوزيع: أشارت الهيئة إلى أن نزوح أعداد كبيرة من المواطنين من مناطق الشمال والجنوب إلى الوسطى أدى إلى دخول أسمائهم ضمن كشوفات المنطقة الوسطى وفقاً لأقدميتهم. هذا التغيير نتج عنه ترتيب مختلف لكشوفات الغاز مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الإغلاق، حيث يتم التعامل حالياً مع جميع مناطق القطاع كوحدة واحدة في نظام التوزيع وبمعايير موحدة للجميع.

تحدي نقص كميات الغاز:

أوضحت الهيئة أن كميات الغاز الواردة من الاحتلال (أو المصدر) ما تزال قليلة وغير كافية لتلبية جميع الاحتياجات.

أدى هذا النقص إلى إصدار كشوفات تعبئة قليلة العدد مقارنة بالفترة التي سبقت الإغلاق، مما يؤثر بشكل مباشر على بطء سير دور الطلبات ويطيل فترة انتظار المواطنين.

وفي الختام، طمأنت الهيئة المواطنين بأن العمل في عملية التوزيع يجري وفقاً لمعايير واحدة وشفافة، وتحت رقابة ومتابعة حثيثة لضمان وصول الخدمة بشكل عادل قدر الإمكان.

المصدر / فلسطين أون لاين