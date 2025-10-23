جامعة يونانية تُلغي محاضرة للمحرر عبد الناصر عيسى

ألغت جامعة "أثينا بانتيون" أمس، محاضرة كان من المقرر أن يُلقيها الأسير المحرر عبد الناصر عيسى، عقب حملة ضغوط قادتها جهات "إسرائيلية" وأخرى داعمة للاحتلال "الإسرائيلي".

وجاء قرار الجامعة عقب حملة ضغوط مكثفة قادتها جهات "إسرائيلية" وأطراف داعمة للاحتلال، في محاولة لإسكات الصوت الفلسطيني ومنع إيصال روايته إلى الأوساط الأكاديمية الدولية.

وينظم المحاضرة تجمع طلابي مناصر للقضية لفلسطينية، وألغتها الجامعة بدعوى أنها غير مرخصة، وكان من المقرر أن يتحدث فيها المحرر عيسى عن دور النشطاء العالميين في الحركة الفلسطينية.

وقالت الجامعة في بيان لها، إن "فعالية الأربعاء كان مقرر إقامتها بحضور عبد الناصر عيسى كمتحدث رئيسي في الندوة"، مشيرة إلى أنه "لن تقام في حرمها الجامعي، وأن الإدارة لم تكن على علم بها".

وكان المحرر "عيسى" أحد قادة الحركة الأسيرة قبل الإفراج عنه في صفقة تبادل الأسرى، حيث قضى في سجون الاحتلال 32 عاما، منها 29 متصلة، وحصل على درجة الدكتوراه وقاد عدة أنشطة ثقافية من معتقله وأصدر مؤلفات وبحوثا علمية محكمة.

وولد عبد الناصر عطا الله عيسى في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 1968 بمدينة نابلس، لعائلة لاجئة من طيرة دندن شمال شرقي مدينة اللد، واعتُقل والده في العام التالي لولادته وحكم عليه بالسجن 7 سنوات، وهدم الاحتلال منزل عائلته وهجرهم إلى مخيم بلاطة.

وفقد "عيسى" والديه أثناء فترة اعتقاله، إذ توفي والده عام 2006، وكان قد منع من زيارته قبل وفاته، كما توفيت أمه عام 2012 دون أن يسمح له بوداعها.

وحول مسيرته التعليمية، حصل عبد الناصر على درجة البكالوريوس من الجامعة العبرية في تخصص العلوم السياسية عام 2007، وكان متقنا للعبرية.

وأنجز تلك المرحلة بالمواجهة الدائمة مع إدارة السجن، إذ كان أسيرا في فترات من دراسته، ثم حصل على درجة الماجستير في دراسات الديمقراطية عام 2009، وكان معيدا جامعيا مشرفا على البرامج التعليمية.

وعام 2014 استطاع عبد الناصر أن يكمل مشواره وينال شهادة ماجستير أخرى في "الدراسات الإسرائيلية" من جامعة القدس في أبو ديس.

وأفرج عن عبد الناصر عيسى في 27 فبراير/ شباط 2025 ضمن الدفعة السابعة من صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه الطرفان عليه يوم 15 يناير/ كانون الثاني 2025، واشترط الاحتلال أن يتم إبعاده إلى الخارج.

المصدر / فلسطين أون لاين