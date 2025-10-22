5 شهداء خلال 24 ساعة في غزّة... وحصيلة محدثة للجثامين المستلمة من الاحتلال

فلسطين أون لاين

22 أكتوبر 2025 . الساعة 16:39 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، بوصول خمسة شهداء (منهم 1 شهيد نتيجة استهداف مباشر من الاحتلال و 4 شهداء انتشال) وإصابة أربعة آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، ، إن فرق الإسعاف والدفاع المدني تعجز عن الوصول إلى عدد من الضحايا العالقين تحت الركام وفي الطرقات بسبب الدمار الهائل وخطورة الأوضاع الميدانية.

وأشار التقرير إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 68,234 شهيدًا و170,373 إصابة، في حين لا يزال المئات في عداد المفقودين.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، وثّقت الوزارة استشهاد 88 فلسطينيًا وإصابة 315 آخرين، إضافة إلى انتشال 436 جثة من تحت الأنقاض.

كما أعلنت الوزارة استلام 30 جثة جديدة محتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي مجهولة الهوية، ليرتفع العدد الإجمالي للجثامين المستلمة من الاحتلال إلى 195 جثة، تم التعرّف على هوية 57 منها حتى اللحظة من خلال رابط الاستدلال الذي نشرته الوزارة لذوي الشهداء.

وأكدت وزارة الصحة أن هذه الإحصاءات تبقى أولية في ظل استمرار عمليات البحث وانتشال الضحايا من بين ركام الدمار، محذّرة من كارثة إنسانية متفاقمة تهدد حياة آلاف الجرحى والمصابين في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.

