دفن جثامين عشرات الأسرى "مجهولي الهوية" بمقبرة جماعية بدير البلح

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إنه تم اليوم الأربعاء، دفن 54 من جثامين الأسرى الشهداء التي كانت محتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، في مقبرة جماعية بدير البلح وسط قطاع غزة بعد رفض تقديم قوائم رسمية بأسمائهم.

وأكد المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة في مؤتمر صحفي، أن الاحتلال أعاد جثامين الشهداء وعليها آثار تعذيب واضحة.

وأوضح أن الفحوص الرسمية أكدت ارتكاب الاحتلال انتهاكات بشعة في حق الشهداء، وإن عددًا منهم أُعدم شنقا أو بإطلاق النار من قرب، مما يؤكد تنفيذ إعدامات ميدانية متعمدة.

وأضاف:" إن الجثامين استوفت المدة المحددة (نحو 5 أيام)، وتم توثيقها وتصويرها مع متعلقاتها قبل دفنها في قبور مرقمة، بعد تعذّر التعرف إليها بسبب طمس الملامح من التعذيب".

وجدد الثوابتة مطالبة الهيئات الدولية بإرسال وفود لمعاينة الجثامين والتحقيق في الانتهاكات التي استهدفتهم وملاحقة مرتكبي المجازر ومحاسبتهم.

ومنذ بدء تنفيذ اتفاق وقف الحرب على غزة في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري سلّمت "إسرائيل" 195 جثمانًا لشهداء فلسطينيين قضوا في الأسر.

وتصل الجثامين الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي مجهولة الهوية، وتبذل السلطات في غزة جهودًا مضنية للتعرف إليها بوسائل محدودة وإمكانيات بدائية.

وتشمل الإجراءات استدعاء عائلات المفقودين لمحاولة التعرف على الجثامين من علامات ظاهرية مثل الملابس أو ملامح الجسد كالطول والبنية والإصابات.

