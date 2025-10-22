نشر جنديٌّ "إسرائيلي" ملقب "بميسوري" مقطع فيديو على حسابه الشخصي في فيسبوك، يوثق فيه اختطاف عائلة فلسطينية كاملة من مدينة جباليا قبل عدة أشهر أثناء مشاركته في القتال في المخيم.

ووفق ما ورد في وصف الفيديو، يخدم الجندي ميسوري في كتيبة 7007 – كتيبة جبل صهيون، وهي وحدة نخبوية تضم قادة وجنودا سبق أن خدموا في كتائب المشاة المختلفة "بالجيش الإسرائيلي"، ويأتي معظم أفرادها في السنوات الأخيرة من صفوف لواء ناحال.

وقد أثار الفيديو صدمة وغضبا واسعا على منصات التواصل، حيث وصف ناشطون المشهد بأنه "يوثق وحشية الاحتلال من دون خجل أو خوف من المحاسبة".

ووصف ناشطون المشهد بأنه "يقطع القلب"، مطالبين بضرورة ملاحقة ما حدث لتلك الأسرة ومتابعة القضية حتى النهاية، وداعين إلى نشر الفيديو على أوسع نطاق وإبلاغ المنظمات الحقوقية والإعلامية للتحرك ومحاسبة المسؤولين.

ووفق رئيس المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا، رامي عبده، يتجاوز عدد المفقودين في غزة 5 آلاف شخص، تمكن المركز من توثيق نحو 1300 حالة منهم حتى الآن، في ظل صعوبات كبيرة تواجه التوثيق الميداني بسبب الدمار الشامل، وصعوبة الوصول إلى الأسر، وانقطاع الاتصالات، فضلا عن اعتقاد بعض العائلات أن أبناءها معتقلون لا مفقودون.

ويعتقد عبده، أن العدد الأكبر من المفقودين ما يزالون تحت أنقاض المباني المدمرة التي يصعب الوصول إليها أو استخراج الجثامين منها بسبب انعدام المعدات المناسبة، إضافة إلى استخدام الاحتلال قوة تدميرية هائلة أدت إلى تبخر أجساد بعض الضحايا.

ويرجح أن بعض المفقودين دُفنوا دون التعرف على هوياتهم، سواء على يد مواطنين خلال عمليات النزوح أو بواسطة قوات الاحتلال التي يعتقد أنها أقامت مقابر جماعية في مناطق عدة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات