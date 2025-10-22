اعتقال طبيبة في بريطانيا بسبب تعليق على "7 أكتوبر"

اعتقلت الشرطة البريطانية طبيبة من أصول فلسطينية، بسبب تعليق لها حول هجوم 7 أكتوبر (طوفان الأقصى)، بعدما خضعت سابقًا لتحقيق آخر من الجهات الصحية.

وكانت الطبيبة رحمة العدوان، التي أطلق سراحها لاحقا، قد وصفت في منشور حديث لها على منصة إكس؛ الهجوم بأنه كان "إذلالا" "لإسرائيل".

وقالت: "7 أكتوبر هو اليوم الذي أُُذلت فيه "إسرائيل" تفوقهم تم تحطيمه على يد الأطفال الذين طُردوا من بيوتهم. الأطفال الذين شاهدوا اليهود الأجانب يُعدمون أحباءهم، واغتصبوا أرضهم وأقاموا على ترابهم المسروق".

وأعلنت شرطة لندن أنها اعتقلت صباح الثلاثاء الطبيبة البالغة من العمر 31 عاما بشبهة إساءة استخدام وسائل الاتصال العامة، وإثارة الكراهية العنصرية.

وأظهر تسجيل فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي؛ عملية اعتقال الطبية، ورددت ضابطة الاتهامات على مسمع الطبيبة، وتقول: "في 21 تموز/ يوليو، في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين نُظمت خارج وزارة الخارجية والكومنولث وفي شارع شارلز، أدليتِ بحديث يرقى للدعوة إلى تدمير إسرائيل، وإبداء الدعم لأولئك المنخرطين في المقاومة المسلحة ضد إسرائيل".

وكانت الطبيبة العدوان قد تحدثت في المظاهرة عن "المبادئ الفلسطينية الخمسة للتحرير"، ووصفت إسرائيل: بـ"الكيان الإرهابي"، الذي "يقوم فوق فلسطين ويجب تفكيكه".

وأشارت الشرطة إلى منشورات الطبيبة على منصة إكس، إضافة إلى حديث لها خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين قبل أشهر، ووصفت الشرطة ما تحدثت به الطبيبة في المظاهرة بأنه "عدائي وذو طبيعة معادية للسامية بشكل واضح".

وكانت الطبيبة العدوان قد خضعت للتحقيق أمام لجنة مسلكية الشهر الماضي، قبل أن تقرر عدم فرض أي عقوبات عليها. لكن المجلس الطبي العام قرر إحالتها للتحقيق مجددا أمام لجنة أخرى، ومن المقرر أن تمثل أمام اللجنة الخميس القادم.

أكد الممثلون القانونيون للطبية أن تمارس حقها في التعبير لمناهضة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.

كما يؤكد النشطاء المؤيدون لفلسطين أن اتهام الطبيبة بخطاب الكراهية "مدفوع بضغط اللوبيات المؤيدة لإسرائيل"، وأنها "رقابة فاضحة لإسكاب الأصوات المناهضة للإبادة الجماعية في غزة".

وصدرت دعوات للتظاهر دعما للطبيبة، إلى جانب حملة تدعو لإرسال رسائل وإجراء اتصالات مع الشرطة للمطالبة بإطلاق سراحها، باعتبار أن "اعتقالها خاطئ" وأن "هذه المحاكمة السياسية مبنية على معلومات خاطئة".

المصدر / وكالات