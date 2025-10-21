نتنياهو يعيّن رجل أعمال مثيرًا للجدل ممثلاً له في لجنة "اتفاق غزة"

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشف الصحفي الإسرائيلي براك رافيد أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عيّن رجل الأعمال الإسرائيلي الأمريكي مايكل آيزنبرغ ممثلاً شخصيًا له في اللجنة المشرفة على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في خطوة أثارت جدلًا وانتقادات واسعة داخل الأوساط الإسرائيلية.

وأوضح رافيد أن آيزنبرغ يُعد من مؤسسي شركة GHF الأمريكية المسؤولة عن توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وهي الشركة التي واجهت في الأشهر الماضية اتهامات واسعة بالتورط في مخالفات إنسانية وتنظيمية خلال عمليات توزيع الإغاثة.

ونقل رافيد عن يفتاح ديان، مدير الكلية الاجتماعية الاقتصادية في تل أبيب، قوله إن شركة GHF “كانت كارثة لإسرائيل”، مشيرًا إلى أن دورها في محاولات تهجير الفلسطينيين ومقتل عددٍ من المدنيين أثناء سعيهم للحصول على المساعدات، ألحق ضررًا بالغًا بصورة إسرائيل دوليًا.

بعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، شرعت تل أبيب وواشنطن في 27 مايو/أيار الماضي بتنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما يُعرف باسم "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي جهة مستحدثة تعمل خارج الأطر الإنسانية المعتمدة.

وتحيط الشكوك والغموض بظروف تأسيس هذه المؤسسة وآليات تمويلها، إذ تشير تقارير إلى أنها أُنشئت بتنسيق مباشر بين إسرائيل وإنجيليين أمريكيين وشركات أمن خاصة.

وخلال الأشهر الماضية، قصف الجيش الإسرائيلي مرارًا فلسطينيين مدنيين كانوا مصطفّين لتلقّي المساعدات، ما أدى إلى استشهاد المئات وإصابة الآلاف، في واحدة من أكثر الحوادث الدموية التي رافقت مشاهد المجاعة والحصار في القطاع.

ويأتي ذلك في سياق حرب إبادة متواصلة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتكبت خلالها إسرائيل، بدعم أمريكي مباشر، انتهاكات وعمليات قصف ممنهج استمرت لعامين، وأسفرتعن استشهاد 67,682 شخصًا وإصابة 170,033 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى وفاة 463 فلسطينيًا جراء المجاعة، بينهم 157 طفلًا.



