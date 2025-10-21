نائب ترامب يفتتح مركز تنسيق لغزَّة ويتحدَّث عن الخطوات المقبلة

وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلن جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته إسرائيل، اليوم الثلاثاء، افتتاح ما سماه مركز التعاون العسكري المدني لإعادة بناء قطاع غزة، معربا عن اعتقاده بأن وقف إطلاق النار سيصمد، وقد امتنع عن تحديد مهلة للمقاومة الفلسطينية لتسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين.

وقال فانس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المبعوثَين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في كريات غات، إن "تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة يسير بشكل أفضل مما توقعنا"، مبينا أن بعض العنف في غزة لا يعني نهاية السلام، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن زيارته لإسرائيل كانت مجدولة مسبقا ولا علاقة لها بما وقع خلال اليومين الماضيين، في إشارة إلى غارات كثيفة شنتها إسرائيل، الأحد، على قطاع غزة وخلفت عشرات الشهداء والجرحى، بعد زعمها خرق المقاومة الفلسطينية وقف إطلاق النار.

وأوضح أن الولايات المتحدة لن تحدد مهلة زمنية لحماس لتسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين، وقال إن هذه "مهمة صعبة ولن تتحقق بين عشية وضحاها، وعلينا التحلي بالصبر".

وقد أبرم اتفاق وقف الحرب على غزة في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري بمدينة شرم الشيخ المصرية بوساطة قطر ومصر وتركيا ومشاركة الولايات المتحدة، بعدما ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في القطاع على مدى عامين.

المصدر: الجزيرة