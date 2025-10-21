الحوثي: "إسرائيل" تفشل في كلِّ الجبهات والمقاومة تفرض معادلاتها

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكّد قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يعيش حالة فشل وضعف استراتيجي رغم ما يمتلكه من ترسانة عسكرية ودعم دولي واسع، مشيراً إلى أنّ المقاومة في غزة ولبنان واليمن فرضت معادلات جديدة في الصراع مع العدو.

وقال الحوثي، في كلمة ألقاها مساء الاثنين بمناسبة استشهاد الفريق الركن محمد عبد الكريم الغماري، إنّ العدو الإسرائيلي، رغم حرب الإبادة والتدمير الشامل التي شنّها على قطاع غزة، لم يتمكّن من استعادة أسراه إلا عبر صفقات تبادل، وهو "دليل واضح على عجزه الميداني"، مؤكداً أن من يراهنون على "هيبة إسرائيل" إنما ينخدعون بوهمٍ إعلامي يصنعه عُمي القلوب.

وأضاف أن ما كشفته الحرب على غزة "أبرز هشاشة العدو الذي فشل في كسر صمود المجاهدين رغم الحصار والإمكانيات المحدودة وخذلان الأمة"، لافتاً إلى أنّ إسرائيل أُجبرت على وقف المواجهة مع إيران خلال 12 يوماً فقط بعد تدخل واشنطن، وهو ما “ينسف الأسطورة التي حاول العدو ترسيخها عن تفوقه العسكري”.

وأشار قائد أنصار الله إلى أن العدو فشل أيضاً في القضاء على المقاومة اللبنانية التي ما تزال "ثابتة ومتجذرة في رسالتها وجهادها"، مضيفاً أن المجازر والجرائم التي يرتكبها الاحتلال في غزة ولبنان “ليست إنجازات عسكرية بل تعبير عن الفشل والعجز”.

وفي الشأن اليمني، قال الحوثي إنّ "المقام مقام انتصار وثبات"، مؤكداً أنّ قبائل اليمن تمتلك السلاح والخبرة القتالية وهي "حاضرة في كل المراحل للدفاع عن الوطن والأمة"، مشيداً بقدرات اليمنيين التي تتطور على المستويين العسكري والميداني.

وأكد على أنّ الصراع مع العدو الإسرائيلي صراع وجودي، وأنّ النصر فيه "حتمي بإذن الله"، مضيفاً: "نحن ماضون في هذا المسار العظيم، وشعبنا أكثر وعيًا ويقظةً أمام كل المؤامرات. التعبئة العامة ستزداد، والبناء العسكري سيستمر على كل المستويات حتى تحقيق النصر الموعود".