الصحة بغزَّة: 87 شهيدًا جراء خروقات الاحتلال منذ إعلان وقف إطلاق النَّار

21 أكتوبر 2025 . الساعة 12:58 بتوقيت القدس
أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 13 شهيدًا (منهم 7 شهداء نتيجة استهداف مباشر من الاحتلال و 6 شهداء انتشال)، و 8 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه  تم استلام 15 جثمانًا محتجزًا لدى الاحتلال غير معروفة الهوية، ليصبح إجمالي الجثث المستلمة من الاحتلال 165 جثمانًا.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025)، بلغ إجمالي الشهداء: 87، فيما بلغ إجمالي الإصابات: 311،ة ووصل إجمالي الانتشال: 432 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 68,229 شهيدًا 170,369 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
