فضيحة أمنية في غلاف غزة: سرقة شاحنة عسكرية من قاعدة جيش الاحتلال

21 أكتوبر 2025 . الساعة 12:53 بتوقيت القدس
ترجمة عبد الله الزطمة

في حادثة تُسلّط الضوء على خلل أمني خطير، سُرقت شاحنة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال "الإسرائيلي" من إحدى قواعده قرب قطاع غزة، وذلك قبل نحو ثلاثة أسابيع، دون أن يُرصد اقتحام القاعدة أو خروج المركبة منها.

ووفق ما نشر موقع "القناة 12" العبرية، اليوم الثلاثاء، فإن الشاحنة شوهدت لاحقًا تتجه نحو بلدة نتيفوت، حيث صادف وجود اللواء (احتياط) يوسي باخر في المكان فبدأ بمطاردتها، ما دفع السارق إلى تركها على جانب الطريق قرب موشاف "شوفا" والفرار.

ووصفت مصادر أمنية الحادثة بأنها "انفلات أمني يتطلب من الجيش الاستفاقة فورًا"، فيما أكد جيش الاحتلال أن الشرطة تحقق في الواقعة، مشيرًا إلى تشديد الإجراءات الأمنية في أعقاب الحادث.

وأثارت الحادث تساؤلات كبيرة حول ضعف الحراسة العسكرية داخل قواعد الجيش، خاصة في منطقة حساسة كغلاف غزة.

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #سرقة في جش الاحتلال

