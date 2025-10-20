وزارة "التنمية الاجتماعية" تدعو للتسجيل بـ "استمارة الحرب"

غزة/ فلسطين أون لاين

أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية في فلسطين رابطًا إلكترونيًا جديدًا ومهمًا يهدف إلى تسجيل وتحديث بيانات المواطنين المتضررين من الحرب.

تأتي هذه الخطوة لتعزيز مبادئ الشفافية وضمان وصول المساعدات الإنسانية بكفاءة إلى جميع مستحقيها.

تدعو الوزارة جميع المواطنين المتضررين إلى تعبئة الاستمارة المتاحة عبر الموقع الرسمي أو تحديث بياناتهم الحالية بدقة وعناية. من الضروري بشكل خاص تحديد مكان النزوح أو التواجد الحالي، حيث سيسهل ذلك عملية التواصل الفعال وإدراجهم ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالبرامج الإغاثية المستقبلية.

تفاصيل هامة حول تعبئة البيانات

لإتمام عملية تسجيل وتحديث بيانات المتضررين بنجاح، يجب الانتباه إلى بعض الخيارات المتاحة في الاستمارة. الرابط الرسمي المخصص لهذه العملية هو: https://donate.mosd.gov.ps/war-form.

بخصوص خيار "البيانات البنكية (إن وجدت)" داخل الرابط، تؤكد الوزارة أنه خيار غير إلزامي. يمكن للمواطنين ترك حقل البيانات البنكية فارغًا في حال عدم امتلاكهم لحساب بنكي، ولن يؤثر ذلك بأي شكل من الأشكال على إتمام عملية التسجيل أو التحديث بنجاح.

كما شددت الوزارة على الأهمية القصوى لتحديث مكان النزوح أو التواجد الحالي للمواطنين. يضمن هذا التحديث استجابة إغاثية أكثر فاعلية وتنظيمًا، مما يسهل وصول الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه.