قائمة بأسماء معتقلين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري جديدة

متابعة/ فلسطين أون لاين

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، قائمة بأسماء معتقلين إداريين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين جديدة وتجديد.

أسماء المعتقلين:

1. سعيد جهاد سعيد سليمان-قراوة بني زيد-6 شهور

2. يزن محمد زكريا زعول-حوسان-4 شهور

3. احمد نبهان دعسان صقر-نابلس-5 شهور

4. اياد يوسف صافي حساسنه-العبيديه-4 شهور

5. اياس بسام احمد الفراحين-مخيم الدهيشة-4 شهور

6. امين ناجي محمد العبيات-بيت لحم-شهر

7. مؤمن عبد الفتاح سليم دبابات-طوباس-4 شهور

8. اسماعيل خليل يوسف الزير-4 شهور

9. حبيب صلاح عيسى قاسم-بيت لحم-5 شهور

10. خليل مصطفى خليل كنعان-بيت لحم-3 شهور

11. طالب خالد محمود –طمون-4 شهور

12. يامن ماهر محمود صبح-مخيم نور الشمس-5 شهور

13. ياسر محمود صالح عبد الرحيم-مخيم نور الشمس-4 شهور

14. يحيى اسماعيل عبد الله العصا-العبيديه-4 شهور

15. محمد ابراهيم محمد ابو سرحان-العبيديه-4 شهور

16. محمد عمر حسين مجرمي-جنين-6 شهور

17. محمد فريد محمد ابو سرية-جنين-4 شهور

18. عبد الله باسم اسد دبيك-نابلس-5 شهور

19. عبد الله يوسف محمود الخطيب-قفين-4 شهور

20. عبد الله عبد الكريم نظمي ربايعة-ميثلون-6 شهور

21. عبد السلام محمود فايق ضراغمة-طوباس-4 شهور

22. فراس ابراهيم علي بيت راشد-بيت لحم-5 شهور

23. صهيب نصري يوسف الزير-حرمله-شهرين

24. قصي مراد احمد السعد-فقوعه-6 شهور

25. رأفت مراد مسعود مسعود-بلعا-4 شهور

26. ربيع خالد عوض ابو نعيم-المغير-6 شهور

27. رضا عبد الكريم علي صدوق-بيت لحم-6 شهور

28. شادي محمد عبد الرزاق شحاده-بيت جالا-4 شهور

29. شريف طالب يوسف الزير-الحرمله-6 شهور

30. تامر محمد عبد الرحمن نزال-6 شهور

31. ابراهيم سليمان احمد دويب-بيت لحم-4 شهور

32. احمد محمد سليمان منصور-نابلس-6 شهور

33. احمد نضال يوسف ابو هلال-مخيم نور الشمس-6 شهور

34. احمد سائد عبد ارحيمي-بيت ريما-4 شهور

35. اشرف ياسر ابراهيم غانم-دير الغصون-4 شهور

36. براء رائد خليل العمور-تقوع-4 شهور

37. خالد محمد خالد عمر-مخيم نور الشمس-6 شهور

38. يحيى حسن جميل الخطيب-رام الله-4 شهور

39. محمود ناجح صبحي سخل-4 شهور

40. محمود عماد حسين شاور-بيت ريما-4 شهور

41. محمود عماد محمود جابر-مخيم نور الشمس-6 شهور

42. معين غسان فهد صلاحات-بيت فجار-4 شهور

43. عوض الله محمد انيس ابو عين-رام الله-4 شهور

44. عكرمة ناجح حسن حبايبه-الصانور-4 شهور

45. علي محمد عبد حمدان-4 شهور

46. علي محمود خضر جابر-مخيم نور الشمس-4 شهور

47. عماد عمر سعيد ابو الهيجا-جنين-4 شهور

48. صلاح الدين عبد الله حاج-برقا-4 شهور

49. رامي محمود مصطفى ساجديه-مخيم قلنديا-6 شهور

50. ابراهيم محمود احمد ستيتي-جنين-6 شهور

51. احمد عبد الواحد محمد عبد القادر-حواره-6 شهور

52. ايمن عبد الرؤوف عبد المنعم الفاخوري-الخليل-6 شهور

53. امير نعمان عطيه زبده-شويكه-4 شهور

54. زياد اسماعيل عارف صفدي-عوريف-4 شهور

55. متوكل محمد مطلق ابو جحيشه-اذنا-3 شهور

56. محمد محمود علي فحماوي-طولكرم-4 شهور

57. محمد عمر اسماعيل مجاهد-الخليل-6 شهور

58. محمد فوزي فيصل عبد الخالق-طولكرم-6 شهور

59. نجيب احمد نجيب مفارجه-بيت لقيا-4 شهور

60. سامي احمد سليم الزيود-جنين-4 شهور

61. سلامة مروان فايز عبد الجواد-نابلس-4 شهور

62. عبد القادر بسام علي ذياب-قلقيليه-3 شهور

63. عزام هاني يوسف كوبري-البيره-6 شهور

64. صادق حسن صادق ابو الخير-سيلة الحارثية-4 شهور

65. صلاح الدين رشيد احمد ضراغمة-طوباس-6 شهور

66. قيس جواد محمد فايز ابو طه-نابلس-4 شهور

67. قصي رمضان عبدو ابو كويك-البيره-6 شهور

68. حمزة سلام جمال دسوقي-برقا-4 شهور

69. اسامة جميل محمود خليل-عزون-6 شهور

70. البراء سعد الدين محمد شويكي-بيت لحم-6 شهور

71. يوسف لبيب محمود نواصره-5 شهور

72. يوسف محمد رياض انيس حرب-ابو ديس-3 شهور

73. مجدي اسعد عبد الفتاح برادعيه-صوريف-6 شهور

74. مخيمر مهيوب فضل ايوب-4 شهور

75. محمد ابراهيم يوسف عبد القادر-بيت لحم-4 شهور

76. محمد زياد عرسان الكيلان-6 شهور

77. محمد رائد سبتي سليمان-بلاطة-4 شهور

78. محمود عبد الحميد محمد سوداني-طولكرم-6 شهور

79. محمود عوده عبد السلام عريقات-ابو ديس-4 شهور

80. مصطفى رمضان محمود صافي-مخيم الجلزون-3 شهور

81. ناجي محمود فارس عطا-قلقيليه-شهرين

82. عادل عيسى عبد الله الحجازي-بيت لحم-6 شهور

83. عمار راغب محمد صلاح-بورقا-شهرين

84. عمر سليمان نافع ياسين-4 شهور

85. قيس زهران عبد اللطيف عدوان-عزون-6 شهور