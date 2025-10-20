فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حنظلة" تخترق المنظومة "الإسرائيليَّة" وتنشر بيانات علماء السِّلاح والدَّمار

57 شهيدًا و158 مصابًا في غزَّة خلال يوم واحد

إغلاق معبر رفح... انتهاك إسرائيليّ يقطع "شريان الحياة" عن جرحى ومرضى غزَّة

تحدّيات لا بد من مواجهتها

الدفاع المدني: أكثر من 10 آلاف شهيد لا يزالون تحت أنقاض المنازل المُدمّرة في غزّة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدّون طقوسًا تلموديّة

وقف الحرب في غزة: فرصٌ هشة بين الهدوء المؤقت والتصعيد المحتمل

بلدية غزة تحذِّر من مخاطر ارتفاع منسوب المياه في بركة "الشيخ رضوان"

خرقٌ جديد لاتِّفاق وقف إطلاق النَّار بغزة.. 3 شهداء برصاص الاحتلال في حي التّفاح

الأمم المتحدة: حجم المهام المطلوبة لانتشال الجثث من تحت الأنقاض في غزّة هائل

قائمة بأسماء معتقلين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري جديدة

20 أكتوبر 2025 . الساعة 16:42 بتوقيت القدس
...
قائمة بأسماء معتقلين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري جديدة
متابعة/ فلسطين أون لاين

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، قائمة بأسماء معتقلين إداريين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين جديدة وتجديد.

أسماء المعتقلين:

1. سعيد جهاد سعيد سليمان-قراوة بني زيد-6 شهور
2. يزن محمد زكريا زعول-حوسان-4 شهور
3. احمد نبهان دعسان صقر-نابلس-5 شهور
4. اياد يوسف صافي حساسنه-العبيديه-4 شهور
5. اياس بسام احمد الفراحين-مخيم الدهيشة-4 شهور
6. امين ناجي محمد العبيات-بيت لحم-شهر
7. مؤمن عبد الفتاح سليم دبابات-طوباس-4 شهور
8. اسماعيل خليل يوسف الزير-4 شهور
9. حبيب صلاح عيسى قاسم-بيت لحم-5 شهور
10. خليل مصطفى خليل كنعان-بيت لحم-3 شهور
11. طالب خالد محمود –طمون-4 شهور
12. يامن ماهر محمود صبح-مخيم نور الشمس-5 شهور
13. ياسر محمود صالح عبد الرحيم-مخيم نور الشمس-4 شهور
14. يحيى اسماعيل عبد الله العصا-العبيديه-4 شهور
15. محمد ابراهيم محمد ابو سرحان-العبيديه-4 شهور
16. محمد عمر حسين مجرمي-جنين-6 شهور
17. محمد فريد محمد ابو سرية-جنين-4 شهور
18. عبد الله باسم اسد دبيك-نابلس-5 شهور
19. عبد الله يوسف محمود الخطيب-قفين-4 شهور
20. عبد الله عبد الكريم نظمي ربايعة-ميثلون-6 شهور
21. عبد السلام محمود فايق ضراغمة-طوباس-4 شهور
22. فراس ابراهيم علي بيت راشد-بيت لحم-5 شهور
23. صهيب نصري يوسف الزير-حرمله-شهرين
24. قصي مراد احمد السعد-فقوعه-6 شهور
25. رأفت مراد مسعود مسعود-بلعا-4 شهور
26. ربيع خالد عوض ابو نعيم-المغير-6 شهور
27. رضا عبد الكريم علي صدوق-بيت لحم-6 شهور
28. شادي محمد عبد الرزاق شحاده-بيت جالا-4 شهور
29. شريف طالب يوسف الزير-الحرمله-6 شهور
30. تامر محمد عبد الرحمن نزال-6 شهور
31. ابراهيم سليمان احمد دويب-بيت لحم-4 شهور
32. احمد محمد سليمان منصور-نابلس-6 شهور
33. احمد نضال يوسف ابو هلال-مخيم نور الشمس-6 شهور
34. احمد سائد عبد ارحيمي-بيت ريما-4 شهور
35. اشرف ياسر ابراهيم غانم-دير الغصون-4 شهور
36. براء رائد خليل العمور-تقوع-4 شهور
37. خالد محمد خالد عمر-مخيم نور الشمس-6 شهور
38. يحيى حسن جميل الخطيب-رام الله-4 شهور
39. محمود ناجح صبحي سخل-4 شهور
40. محمود عماد حسين شاور-بيت ريما-4 شهور
41. محمود عماد محمود جابر-مخيم نور الشمس-6 شهور
42. معين غسان فهد صلاحات-بيت فجار-4 شهور
43. عوض الله محمد انيس ابو عين-رام الله-4 شهور
44. عكرمة ناجح حسن حبايبه-الصانور-4 شهور
45. علي محمد عبد حمدان-4 شهور
46. علي محمود خضر جابر-مخيم نور الشمس-4 شهور
47. عماد عمر سعيد ابو الهيجا-جنين-4 شهور
48. صلاح الدين عبد الله حاج-برقا-4 شهور
49. رامي محمود مصطفى ساجديه-مخيم قلنديا-6 شهور
50. ابراهيم محمود احمد ستيتي-جنين-6 شهور
51. احمد عبد الواحد محمد عبد القادر-حواره-6 شهور
52. ايمن عبد الرؤوف عبد المنعم الفاخوري-الخليل-6 شهور
53. امير نعمان عطيه زبده-شويكه-4 شهور
54. زياد اسماعيل عارف صفدي-عوريف-4 شهور
55. متوكل محمد مطلق ابو جحيشه-اذنا-3 شهور
56. محمد محمود علي فحماوي-طولكرم-4 شهور
57. محمد عمر اسماعيل مجاهد-الخليل-6 شهور
58. محمد فوزي فيصل عبد الخالق-طولكرم-6 شهور
59. نجيب احمد نجيب مفارجه-بيت لقيا-4 شهور
60. سامي احمد سليم الزيود-جنين-4 شهور
61. سلامة مروان فايز عبد الجواد-نابلس-4 شهور
62. عبد القادر بسام علي ذياب-قلقيليه-3 شهور
63. عزام هاني يوسف كوبري-البيره-6 شهور
64. صادق حسن صادق ابو الخير-سيلة الحارثية-4 شهور
65. صلاح الدين رشيد احمد ضراغمة-طوباس-6 شهور
66. قيس جواد محمد فايز ابو طه-نابلس-4 شهور
67. قصي رمضان عبدو ابو كويك-البيره-6 شهور
68. حمزة سلام جمال دسوقي-برقا-4 شهور
69. اسامة جميل محمود خليل-عزون-6 شهور
70. البراء سعد الدين محمد شويكي-بيت لحم-6 شهور
71. يوسف لبيب محمود نواصره-5 شهور
72. يوسف محمد رياض انيس حرب-ابو ديس-3 شهور
73. مجدي اسعد عبد الفتاح برادعيه-صوريف-6 شهور
74. مخيمر مهيوب فضل ايوب-4 شهور
75. محمد ابراهيم يوسف عبد القادر-بيت لحم-4 شهور
76. محمد زياد عرسان الكيلان-6 شهور
77. محمد رائد سبتي سليمان-بلاطة-4 شهور
78. محمود عبد الحميد محمد سوداني-طولكرم-6 شهور
79. محمود عوده عبد السلام عريقات-ابو ديس-4 شهور
80. مصطفى رمضان محمود صافي-مخيم الجلزون-3 شهور
81. ناجي محمود فارس عطا-قلقيليه-شهرين
82. عادل عيسى عبد الله الحجازي-بيت لحم-6 شهور
83. عمار راغب محمد صلاح-بورقا-شهرين
84. عمر سليمان نافع ياسين-4 شهور
85. قيس زهران عبد اللطيف عدوان-عزون-6 شهور

#الأسرى #سجون الاحتلال #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة