"حنظلة" تخترق المنظومة "الإسرائيليَّة" وتنشر بيانات علماء السِّلاح والدَّمار

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت مجموعة القراصنة الإيرانية المعروفة باسم "حنظلة" عن نشرها بيانات وهويات 17 عالماً عسكرياً إسرائيلياً، متضمنةً تفاصيل شخصية وسرية عنهم، متوعدين بمحاسبة المتورطين في الحرب والدمار.

ووصفت المجموعة هؤلاء العلماء بأنهم "مهندسو الدمار" والمسؤولون عن تطوير أسلحة أدت إلى معاناة المدنيين، مرفقةً عملية النشر بتهديدات مباشرة بملاحقة المتورطين ومحاسبتهم في منازلهم ومختبراتهم.

وأكدت المجموعة أنها ستواصل حملتها الإلكترونية التصعيدية، مشيرةً إلى أن هذا الكشف يأتي بعد نشر سابق استهدف 15 شخصية إسرائيلية أخرى، يتواجدون في قلب آلة الحرب التابعة للاحتلال".

وأوضحت "حنظلة" أن عملياتها ستستمر بشكل منتظم كل يوم سبت "بدقة جراحية"، ضمن حملة تستهدف شخصيات عسكرية وعلمية إسرائيلية مسؤولة عن تطوير منظومات قتالية تسبب الأذى للمدنيين الأبرياء.





