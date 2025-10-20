فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"العدل الدَّوليَّة" تصدر قرارات "حاسمة" ضدَّ ممارسات الاحتلال

5 شهداء خلال 24 ساعة في غزّة... وحصيلة محدثة للجثامين المستلمة من الاحتلال

بالأسماء... سرايا القدس تنعى قادتها الشُّهداء وتؤكِّد التزامها بوقف إطلاق النَّار

الصَّفدي يمشي بعكَّازين... حكاية أسير فقد ساقه تحت التَّعذيب والقهر

أبو حسنة: ما دخل من مساعدات "نقطة في بحر الاحتياجات"... وغزَّة تواجه كارثةً إنسانيَّةً

دفن جثامين عشرات الأسرى "مجهولي الهوية" بمقبرة جماعية بدير البلح

مجمع ناصر الطبي يتسلَّم جثامين 30شهيدًا من الصَّليب الأحمر

وزيرٌ سابق بالسلطة يلقي محاضرات في قواعد لجيش الاحتلال.. "خلال حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة!"

العدو ووقف الحرب على غزة.. الموقف وتحليل المهمة المُستجدة

الأورومتوسطي يوثِّق إحصاءات صادمة بعد عامين من "الإبادة الجماعيَّة" في غزَّة

طقس فلسطين الإثنين 20 أكتوبر

20 أكتوبر 2025 . الساعة 08:46 بتوقيت القدس
...
خيام النازحين في غزة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، الإثنين، أن يكون الجو غائمًا جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تبقى أدني من معدلها السنوي العام بقليل.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة؛ فيكون الجو غائمًا جزئيا الى صاف باردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا الثلاثاء، توقعت الأرصاد أن يكون الجو غائمًا جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / وكالات
#طقس فلسطين #الحرب على غزة #الحالة الجوية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة