ثابت: خطَّة شاملة لإصلاح قطاع الكهرباء بمحافظات غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة عن خطة تعافٍ شاملة لإعادة بناء شبكة الكهرباء المدمرة في القطاع، بعد الأضرار غير المسبوقة التي لحقت بالبنية التحتية نتيجة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي امتدت لعامين.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في الشركة محمد ثابت أن خطة التعافي تنقسم إلى ثلاث مراحل زمنية، تبدأ بمرحلة عاجلة تمتد لشهرين لإعادة تأهيل الشبكات الحيوية التي تغذي المستشفيات ومراكز الإيواء ومحطات المياه، تليها مرحلة ثانية لمدة ستة أشهر لإعادة تشغيل منظومة التوزيع في المدن الرئيسة والمخيمات، ثم مرحلة ثالثة تمتد إلى ثلاث سنوات وتشمل إعادة الإعمار الكامل للمنظومة الكهربائية وبناء البنية التحتية والمستودعات والمراكز الفنية التي دُمّرت خلال الحرب.

وبيّن ثابت أن الخطة تستند إلى قائمة واسعة من الاحتياجات الطارئة، تشمل 50 مولدًا متنقلًا بقدرة 500 ك.ف.أ، و2000 عمود حديدي، و5000 عمود خشبي، و500 كيلومتر من شبكات الضغط المنخفض، و400 كيلومتر من شبكات الضغط المتوسط مع ملحقاتها، إلى جانب الحاجة إلى ثلاث رافعات، وحفّارين، وعشر مركبات هندسية، ورافعتين من نوع "منوف" لرفع المكونات الصلبة وتمديد الكوابل.

وأضاف أن جزءًا من هذه الاحتياجات متوفر في مخازن الشركة وسلطة الطاقة في الضفة الغربية، لكنه يحتاج إلى تسهيلات عاجلة لإدخاله إلى قطاع غزة، مشددًا على أن الشركة جاهزة لبدء أعمال الصيانة وإعادة التيار الكهربائي تدريجيًا فور السماح بدخول المعدات والمواد اللازمة.

وأشار ثابت إلى أن قطاع الكهرباء في غزة تكبّد خسائر فادحة بلغت نحو 728 مليون دولار في قطاع التوزيع فقط، بعد تدمير البنية التحتية بشكل شبه كامل، موضحًا أن أكثر من 80% من شبكات التوزيع و80% من آليات الشركة و90% من المستودعات والمخازن و70% من مباني الشركة دُمّرت بالكامل، في حين تكبّد قطاعا النقل والتوليد خسائر جسيمة أيضًا.

كما ذكر أن القطاع حُرم خلال الحرب من أكثر من ملياري كيلوواط/ساعة من الكهرباء، واستُشهد 60 من كوادر الشركة وعمالها وأُصيب أكثر من 100 فني ومهندس أثناء تأدية مهامهم، مؤكدًا أن تقديرات الخسائر لا تزال أولية بسبب تعذّر الوصول إلى بعض المناطق الحمراء.

ورغم الدمار، واصلت الشركة دعم الجهود الوطنية والإنسانية لتأمين الكهرباء لمراكز الإيواء والنازحين، وتمكنت طواقمها، بعد أربعة أشهر من العمل، من إصلاح خط كهرباء “كوسوفيم” الواصل إلى محطة تحلية المياه غربي دير البلح بطول 8 كيلومترات، مما مكّن المحطة من إنتاج نحو 20 ألف متر مكعب من المياه يوميًا.

وشدد ثابت على أن الشركة تبذل جهودًا مكثفة لإطلاق خطة التعافي فور توفر الدعم الدولي، داعيًا المجتمع الدولي والمؤسسات المانحة إلى التدخل العاجل لتلبية الاحتياجات الأساسية، وتمكين قطاع الكهرباء في غزة من النهوض مجددًا بعد دمار الحرب الواسع.