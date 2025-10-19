استشهاد أسير فلسطينيّ في سجون الاحتلال

متابعة/ فلسطين أون لاين

نعى مكتب إعلام الأسرى المعتقل محمود طلال عبد الله (49 عامًا) من مخيم جنين، الذي ارتقى شهيدًا اليوم الأحد، في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، بعد صراعٍ مريرٍ مع المرض وتدهورٍ خطيرٍ في حالته الصحية، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذي مارسته إدارة سجون الاحتلال بحقه على مدار الشهور الماضية.

واعتقل الشهيد عبد الله بتاريخ 1 شباط/ فبراير 2025، وخلال فترة اعتقاله طرأ تدهور حاد على وضعه الصحي، ليتبيّن لاحقًا أنه مصابٌ بمرض السرطان في مرحلة متقدمة ورغم خطورة حالته، واصلت إدارة السجون احتجازه في ظروف قاسية، متنقلًا بين سجن مجدو وجلبوع وعيادة سجن الرملة، دون أن يتلقى العلاج اللازم أو يُفرج عنه لتلقي الرعاية الطبية الملائمة.

وأكدت مصادر حقوقية أن الفحوص الطبية التي أُجريت له داخل السجون كشفت إصابته بالسرطان منذ أسابيع، إلا أن الاحتلال رفض الإفراج عنه أو نقله للعلاج في المستشفيات المدنية، إلى أن استُشهد بعد يومٍ واحدٍ فقط من نقله إلى مستشفى "أساف هروفيه"، في جريمة جديدة من جرائم القتل البطيء والإهمال الطبي الممنهج بحق الأسرى الفلسطينيين.

وقال مكتب الأسرى، في بيان صحافي، إنّ ما جرى مع الشهيد محمود عبد الله هو جريمة مكتملة الأركان، تبدأ من الإهمال الطبي المتعمد وتمرّ بحرمانه من العلاج، وتنتهي بإبقائه في الأسر رغم حالته الصحية الميؤوس منها، في انتهاكٍ صارخٍ لكل المواثيق الدولية والإنسانية.

وأشار إلى أنه ومع استشهاد الأسير عبد الله يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة والمعتقلين منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية إلى (79) شهيدًا، من بينهم عشرات المعتقلين الذين ما يزال مصيرهم مجهولًا في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري، كما بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة الموثقين منذ عام 1967 نحو (316) شهيدًا، وفق بيانات المؤسسات الحقوقية الفلسطينية.

وأوضح إعلام الأسرى، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة القتل البطيء بحق الأسرى والمعتقلين من خلال الإهمال الطبي، والتعذيب، وسوء التغذية، ومنع الدواء والرعاية، في ظل صمتٍ دوليٍ مخزٍ يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم.

وحمل البيان، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استشهاد المعتقل محمود طلال عبد الله، وندعو المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التحرك الفوري والجادّ لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد الأسرى، ووقف حالة الإفلات من العقاب التي تمثل غطاءً لاستمرار الجرائم بحق أبناء شعبنا.