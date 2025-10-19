فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كتائب القسَّام تعلن العثور على جثَّة أسير إسرائيليّ جديد في غزَّة

خرق متجدِّد للهدنة بغزة... شهداء ومصابون في سلسلة غارات جوِّيَّة "إسرائيليَّة"

اقتصاديُّون يؤكِّدون أهمِّيَّة استمرار المقاطعة لكونها أداة ضغط فعَّالة على الاحتلال

القسام تؤكد: ملتزمون بوقف النار وليس لدينا اتصال بمقاتلينا في المنطقة الحمراء

مجزرة الزيتون.. الرحلة الأخيرة لعائلة لم تكن تعرف أنها تسير نحو الهاوية

الاحتلال يزعم مهاجمة المقاومة للجيش في رفح ويشن غارات عنيفة على المدينة

ظهرت عليهم آثار التعذيب.. الصحة تتسلم 15 جثماناً لشهداء أفرج عنهم الاحتلال

خبير أميركي: العدوان الإسرائيلي على قطر جعل نتنياهو خاسر في نظر ترامب

الجيش يطلق مناورة عسكرية على الحدود الشمالية.. "هل يفهم الجيش عقل حزب الله؟"

دعوة المؤسسات الدولية إلى إنقاذ العمال الفلسطينيين ومنح قضيتهم أولوية عاجلة

كتائب القسَّام تعلن العثور على جثَّة أسير إسرائيليّ جديد في غزَّة

19 أكتوبر 2025 . الساعة 16:28 بتوقيت القدس
...
hP1rj.jpg
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، أنها عثرت على جثة أسير إسرائيلي آخر خلال عمليات البحث المتواصلة في قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان مقتضب عبر قناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، عثرنا اليوم على جثة أحد أسرى الاحتلال خلال عمليات البحث المتواصلة، مشيرة إلى أنها ستقوم بتسليم الجثة في حال سمحت الظروف الميدانية بذلك.

وحذرت القسام من أن أي تصعيد أو خرق إسرائيلي للاتفاق الميداني سيعرقل أعمال البحث والحفر الجارية، “ما سيؤدي إلى تأخير استعادة الاحتلال لجثث قتلاه”، بحسب البيان.

ويأتي هذا التطور بعد أقل من 24 ساعة على تسليم القسام جثماني أسيرين إسرائيليين ضمن تنفيذ بنود اتفاق وقف الحرب وتبادل الأسرى، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأوضحت حركة حماس في وقت سابق أن عمليات استعادة الجثث الإسرائيلية تستغرق وقتًا بسبب الأوضاع الميدانية المعقدة في غزة، لافتة إلى أن بعض الجثامين مدفونة في أنفاق دمّرها الاحتلال أو ما زالت عالقة تحت أنقاض المباني التي قصفها الجيش الإسرائيلي، في حين تمنع إسرائيل إدخال المعدات اللازمة لتسريع عمليات البحث والانتشال.

 

#قطاع غزة #غزة #القسام

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة