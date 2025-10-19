كتائب القسَّام تعلن العثور على جثَّة أسير إسرائيليّ جديد في غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، أنها عثرت على جثة أسير إسرائيلي آخر خلال عمليات البحث المتواصلة في قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان مقتضب عبر قناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، عثرنا اليوم على جثة أحد أسرى الاحتلال خلال عمليات البحث المتواصلة، مشيرة إلى أنها ستقوم بتسليم الجثة في حال سمحت الظروف الميدانية بذلك.

وحذرت القسام من أن أي تصعيد أو خرق إسرائيلي للاتفاق الميداني سيعرقل أعمال البحث والحفر الجارية، “ما سيؤدي إلى تأخير استعادة الاحتلال لجثث قتلاه”، بحسب البيان.

ويأتي هذا التطور بعد أقل من 24 ساعة على تسليم القسام جثماني أسيرين إسرائيليين ضمن تنفيذ بنود اتفاق وقف الحرب وتبادل الأسرى، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأوضحت حركة حماس في وقت سابق أن عمليات استعادة الجثث الإسرائيلية تستغرق وقتًا بسبب الأوضاع الميدانية المعقدة في غزة، لافتة إلى أن بعض الجثامين مدفونة في أنفاق دمّرها الاحتلال أو ما زالت عالقة تحت أنقاض المباني التي قصفها الجيش الإسرائيلي، في حين تمنع إسرائيل إدخال المعدات اللازمة لتسريع عمليات البحث والانتشال.