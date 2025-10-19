خبير أميركي: العدوان الإسرائيلي على قطر جعل نتنياهو خاسر في نظر ترامب

ترجمة عبد الله الزطمة

اعتبر الخبير في الشؤون الأميركية الدكتور كوبي باردا، أن فشل العملية الإسرائيلية في قطر أثر سلبيًّا على صورة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ووفق ما نشر موقع "معاريف" فقد استند باردا في تحليله إلى تصريحات الوسيطين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر على برنامج التحقيقات "60 دقيقة"، حيث عبّرا عن شعورهما بـ"الخيانة" إثر الهجوم الإسرائيلي على قطر. وقال باردا: "بمجرد فشل هجوم قطر، خسر نتنياهو الإنجاز الذي عمل طويلاً لاستعادته في نظر ترامب. ما كان يُعد نصرًا أعادته الحملة الفاشلة إلى خانة (الخاسر) أمام الرئيس الأميركي".

وأضاف باردا أن الأمر ليس بالضرورة نهائيًا، مذكّرًا بأن ترامب شخصية مرنة سياسياً ويمكن أن يعيد فتح قنوات العلاقة إذا رأى ذلك مناسباً له في وقت لاحق، لكن لفت إلى أن أي انتكاسة علنية أمام حلفاء أميركيين قد تُكلّف نتنياهو سياسيًا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.

وأشار الخبير أيضاً إلى ظاهرة أوسع في المشهد السياسي الأميركي: "انخفاض مستوى الخطاب السياسي"، مستشهداً بتصريحات وردود أفعال داخلية أميركية يرى أنها تعكس قطبية متزايدة وتغذية للخطاب المتطرف داخل قواعد التأييد. واستدرك باردا بتعليق عن منشور مصوّر لترامب انتشر أخيراً، اعتبره مثالاً على ضعف التروي والحسّ السياسي لدى بعض القادة.

ختم باردا تحليله بالقول: إن الرسائل السياسية والعمليات الخارجية المرتبطة بحلفاء واشنطن قد تحمل رسائل رمزية تؤثر على العلاقات الثنائية، خصوصًا عندما تكون الوسائل والنتائج بعيدة عن التوقعات.



المصدر / فلسطين أون لاين