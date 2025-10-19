الاحتلال يهدم بركسين ومستوطنوه يهاجمون تجمعاً بدويا بالقدس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بركسين في حي واد قدوم ببلدة سلوان بمدينة القدس، فيما هاجم مستوطنون تجمع خلة السدرة البدوي شرق القدس.

وأفادت مصادر محلية أن البركسين يعودان للمقدسي هاني السلايمة، وشرعت قوات الاحتلال بهدمهما بزعم عدم الترخيص، وسط توتر كبير بين سكان الحي.

ومنذ مطلع العام الجاري، أصدرت سلطات الاحتلال 800 إخطار بالهدم أو وقف البناء أو وضع اليد على مناطق أثرية أو مصادرة أراضي، في الضفة الغربية، وفق مدير مركز أبحاث الأراضي في نابلس محمود الصيفي.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد أصدرت سلطات الاحتلال خلال النصف الأول من العام الجاري 556 إخطار هدم استهدفت منازل ومنشآت فلسطينية، بينها 322 منزلا مأهولا و151 منشأة زراعية، ضمن سياسة تهدف لتوسيع الاستيطان وفرض واقع جديد على الأرض.

من جانب آخر، هاجم مستوطنون، اليوم الأحد، تجمع خلة السدرة البدوي شرق بلدة مخماس شمال شرق مدينة القدس.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين اعتدت على التجمع، وأغلقت الطريق الرئيس، وعبثت بشبكات المياه ما تسبب بتدميرها.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، سجّلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 7154 اعتداء نفذه المستوطنون ضد المواطنين وممتلكاتهم، أسفرت عن استشهاد 34 فلسطينيًّا وتهجير 33 تجمعًا بدويًّا يضم 455 عائلة، يعيش فيها 2853 فردًا، أُجبروا على النزوح من أماكن سكنهم إلى مناطق أخرى.

المصدر / فلسطين أون لاين