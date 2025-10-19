فلسطين أون لاين

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم العين غربي نابلس

19 أكتوبر 2025 . الساعة 11:17 بتوقيت القدس
الاحتلال ترك الشهيد ينزف ومنع الطواقم من إسعافه

استشهد شاب، صباح اليوم الأحد، برصاص جيش الاحتلال خلال خلال حصار  منزل في مخيم العين في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، وحاصرت منزلاً لعائلة مبروك في مخيم العين غرب نابلس، قبل أن تقتل شاباً من المخيم.

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، استشهاد المواطن ماجد محمد داود (42 عاما) إثر إصابته بعدة رصاصات في البطن والأطراف.

وأفاد مدير الاغاثة الطبية بمحافظة نابلس، غسان حمدان، باستشهاد شاب برصاص الاحتلال بعد احتجازه وتركه ينزف لأكثر من نصف ساعة، ومنع الطواقم من إسعافه قبل تسليمه ونقله لمستشفى رفيديا.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023، تصاعدت هجمات الاحتلال في الضفة، وخلفت ما لا يقل عن 1054 شهيدا، ونحو 10 آلاف مصاب، فضلا عن اعتقال أكثر من 20 ألفا بينهم 1600 طفل.

المصدر / فلسطين أون لاين
#نابلس #مخيم العين

