قوات الاحتلال ومستوطنون مسلحون يهاجمون مزارعي الزيتون بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون مسلحون، صباح اليوم الأحد، هجمات متكررة على المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون في عدة مناطق بالضفة الغربية.

ففي بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، اقتحم المستوطنون الأراضي الزراعية في منطقة "واد عمار"، وأجبرو المزارعين على مغادرة أراضيهم بالقوة، وأضرموا النار في مركبتين، بينما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا مؤقتا عند مدخل البلدة وفتشت عدداً من المركبات.

وفي قرية روجيب شرق نابلس، هاجم مستوطنون من "ايتمار" قاطفي الزيتون ومنعوهم من استكمال جني محصولهم، كما اقتحم مستوطنون أراضي المغير في منطقة "الحجار" وسرقوا ثمار الزيتون، ومنعوا المواطنين من الوصول إليها، وفي سنجل اقتحموا أراضي منطقة "الباطن".

وأفاد رئيس مجلس قروي روجيب مفيد دويكات، بأن عددا من مستوطني "ايتمار"، هاجموا قاطفي الزيتون في الأراضي الواقعة شرقي القرية، وحاولوا منعهم من استكمال جني محصول الزيتون.

وفي غرب بيت لحم، أضرم مستوطنون النار في عدد من المركبات داخل ورشة لتصليح السيارات تعود للمواطن علي أحمد علي الطوس.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين تسللت إلى المكان وأضرمت النيران في المركبات المتوقفة داخل الساحة، ما أدى إلى احتراقها وإلحاق أضرار مادية جسيمة.

وتتعرض الأراضي الفلسطينية خلال موسم قطف الزيتون السنوي لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال، ما يحول دون وصول المزارعين إلى أراضيهم ويتسبب بخسائر مادية جسيمة ويزيد من معاناتهم اليومية.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، نفذ المستوطنون ما مجموعه 7154 اعتداءً على المواطنين وممتلكاتهم، ما أسفر عن استشهاد 33 فلسطينيًا، وتضررت أو اقتلعت 48728 شجرة، منها 37237 شجرة زيتون، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.