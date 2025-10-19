حماس: ادعاءات الخارجية الأمريكية توفر غطاء للجرائم الإسرائيلية

أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس"، اليوم الأحد، رفضها بيانا لوزارة الخارجية الأمريكية تحدث عن “تقارير موثوقة” عن أن الحركة ستنتهك على نحو وشيك اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء في بيان حماس: “هذه الادعاءات الباطلة تتساوق بشكل كامل مع الدعاية الإسرائيلية المضللة، وتوفر غطاء لاستمرار الاحتلال في جرائمه وعدوانه المنظم ضد شعبنا”.

وقالت: "إنّ الحقائق على الأرض تكشف العكس تمامًا، فسلطات الاحتلال هي التي شكّلت وسلّحت وموّلت عصابات إجرامية نفّذت عمليات قتل وخطف، وسرقة شاحنات المساعدات، وسطو ضد المدنيين الفلسطينيين، وقد اعترفت علنًا بجرائمها عبر وسائل الإعلام والمقاطع المصوّرة، بما يؤكّد تورّط الاحتلال في نشر الفوضى والإخلال بالأمن".

وأكدت حماس أنّ الأجهزة الشرطية في غزة، وبمساندة أهلية وشعبية واسعة، تقوم بواجبها الوطني في ملاحقة هذه العصابات ومحاسبتها وفق آليات قانونية واضحة، حمايةً للمواطنين وصونًا للممتلكات العامة والخاصة.

ودعت حماس الإدارة الأمريكية إلى التوقّف عن ترديد رواية الاحتلال المضلِّلة، والانصراف إلى لجم انتهاكاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها دعم هذه العصابات وتوفير الملاذات الآمنة لها داخل المناطق الخاضعة لسيطرته.

وكان الخارجية الأميركية، قالت مساء أمس السبت، إنها أبلغت الدول الضامنة "بتقارير موثوقة عن انتهاك وشيك للاتفاق من قبل حماس ضد سكان غزة"، مضيفة أن "الهجوم المخطط له ضد المدنيين يشكل انتهاكا مباشرا وخطيرا لاتفاق وقف إطلاق النار".

ووجهت الخارجية الأميركية تهديدا، بالقول "إذا مضت حماس في الهجوم فسيتم اتخاذ إجراءات لحماية سكان غزة والحفاظ على وقف إطلاق النار". وأشارت إلى أن "الدول الضامنة ثابتة على التزامها الراسخ بضمان سلامة المدنيين والحفاظ على الهدوء على الأرض".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد حماس قائلا إنه "إذا استمرت بقتل الناس في غزة، وهو ما لم يكن جزءا من الاتفاق، فلن يكون أمامنا سوى التدخل وقتلهم"؛ مضيفا "نأمل أن تفي حماس بالتزاماتها، وإذا لم تتصرف بالشكل المناسب، فسنتولى التعامل مع الأمر".

وكانت المقاومة قد نفذت بدعم شعبي وفصائيلي كامل، عمليات إعدام ميدانية لعملاء عملوا مع قوات جيش الاحتلال خلال حرب الإبادة، استناداً إلى القانون الثوري الفلسطيني.

ويأتي ذلك فيما تتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي بدأ سريانه ظهر يوم 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وفي وقت أوعز رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بعدم إعادة فتح معبر رفح "حتى إشعار آخر".

المصدر / فلسطين أون لاين