الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في أنحاء الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد حملة واسعة من الاقتحامات والاعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها عمليات تفتيش للمنازل واعتداءات بحق سكانها، فيما شهدت مدينة طوباس أعنف المواجهات بعد إصابة جنديين إسرائيليين جراء تفجير عبوة ناسفة، أعقبها تنفيذ عملية عسكرية واسعة تزامنت مع استمرار الحصار المفروض على المدينة.

في طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من عدة محاور وفرضت طوقًا محكمًا عليها، بينما نفذت عمليات مداهمة لعشرات المنازل، حوّلت بعضها إلى ثكنات عسكرية ومراكز تحقيق ميداني.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان عُرف منهم أدهم ماهر مجلي وصايل عماوي، في حين أقدمت جرافات الاحتلال على تدمير أجزاء من البنية التحتية وإغلاق المدخل الجنوبي للمدينة بالسواتر الترابية.

وقالت مصادر محلية، إن نحو 30 آلية عسكرية ترافقها جرافتان وقوات مشاة تشارك في العملية، مشيرًا إلى وصول تعزيزات عسكرية جديدة من حاجز تياسير باتجاه المدينة.

في حين قد أعلنت سرايا القدس – كتيبة طوباس مسؤوليتها عن تفجير عبوة ناسفة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية قرب مفرق تياسير.

وفي محافظة سلفيت، داهمت قوات الاحتلال منازل عدد من المواطنين واعتقلت كلًا من الدكتور عمر عبد الرازق وسامي وفتحي وعماد أبو زاهر. أما في نابلس، فاعتُقل زاهي وعبد الله الكوسا وعبد الله جود الله، إضافة إلى الأسير المحرر أنس حمدي من منطقة زواتا، كما طالت الاعتقالات الطفل كرم عبد الجليل عبد داود من بلدة بيتا.

كما أغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدة حزما شمال شرق القدس، ما تسبب في أزمة مرورية خانقة، بينما أصيب مواطن وزوجته مساء السبت باعتداء نفذه مستوطنون مسلحون في منطقة أشكارة جنوب الخليل.

وتأتي هذه الحملة في ظل تصاعد حالة التوتر في مدن الضفة الغربية، وسط تحذيرات من اتساع رقعة المواجهات مع استمرار الاقتحامات اليومية وتصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين