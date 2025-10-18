القسام تسلّم جثماني أسيرين إسرائيليين عبر الصليب الأحمر

سلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم السبت، جثتين إضافيتين لأسيرين إسرائيليين، ذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وفي بيان مقتضب قالت القسام: "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، سلمنا جثتين لأسيرين من أسرى الاحتلال التي تم استخراجها اليوم في قطاع غزة عند الساعة الـ10 مساء بتوقيت غزة".

ولم تقدم “القسام” أي تفاصيل إضافية بشأن هوية أو آلية و موقع تسليم الجثتين.

ومنذ الاثنين الماضي، أفرجت حماس عن 20 أسيرا إسرائيليا حيا، كما سلمت عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر جثامين 11 من بين 28 أسيراً إسرائيليا قتلوا في غارات جيش الاحتلال على غزة.

وفي وقت سابق أكدت حركة حماس أن عملية البحث واستخراج جثامين الأسرى الإسرائيليين تتطلب وقتاً، ومعدات متطورة وآليات ثقيلة.

ووفق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، تسلم سلطات الاحتلال مقابل كل جثة أسير إسرائيلي، 15 جثمانا فلسطينيا.

وتواصل فصائل فلسطينية بقطاع غزة، البحث عن جثامين أسرى إسرائيليين تحت أنقاض الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي على مدى عامي حرب الإبادة الجماعية التي أسفرت عن استشهاد 68 ألفا و116 فلسطينيا وإصابة 170 ألفا و200 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، ودمرت نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

المصدر / فلسطين أون لاين