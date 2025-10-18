حماس: عملية طوباس تؤكد أن إرادة الشعب والمقاومة أقوى من الاحتلال

فلسطين أون لاين

18 أكتوبر 2025 . الساعة 21:20 بتوقيت القدس
قالت حركة حماس، إن العملية التي استهدفت، اليوم، قوة راجلة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعبوة ناسفة محلية الصنع، وأدت إلى إصابة عدد من الجنود، "تؤكد أن المقاومة في الضفة الغربية لن تنكسر أو تخمد رغم كل محاولات الاحتلال لتحييدها عبر القمع والاعتقالات والإجراءات الأمنية ونشر الحواجز".

وأكدت حماس، في بيان صحفي، أن "إرادة شعبنا أقوى من كل أدوات القهر، ولن تنكسر أمام سياسات البطش والإرهاب".

وشددت على أن للشعب الفلسطيني "الحق المشروع في الرد على جرائم الاحتلال المتصاعدة من قتل وإبادة وتهجير وتهويد واستيطان ممنهج في الضفة وغزة والقدس".

وأشادت حماس بـ"أبطال المقاومة الذين يثبتون في الميدان رغم كل الصعاب"، معتبرة أن استمرار هذه العمليات "تعبير صادق عن غضب شعبنا ورفضه للاحتلال وممارساته الاستعمارية ومخططاته للضم والتهجير وتصفية القضية الفلسطينية".

ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني إلى "التمسك بوحدتهم وصمودهم، والالتفاف حول خيار المقاومة بكل أشكالها حتى زوال الاحتلال ونيل الحرية والحقوق المشروعة".

وأصيب جنديان من جيش الاحتلال، عصر اليوم السبت، بجروح جراء تفجير عبوة ناسفة في قواته أثناء اقتحامها مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة. ونقلت وسائل إعلامية إسرائيلية، عن مصادر طبية أن حالة الجنديين وصفت بالطفيفة.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023، تصاعدت هجمات الاحتلال في الضفة، وخلفت ما لا يقل عن 1054 شهيدا، ونحو 10 آلاف مصاب، فضلا عن اعتقال أكثر من 20 ألفا بينهم 1600 طفل.

 

