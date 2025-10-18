إصابة مواطن وزوجته في هجمات للمستوطنين جنوبي الخليل

أصيب مواطن وزوجته، مساء اليوم السبت، جراء اعتداء مستوطنين مسلحين عليهما في منطقة اشكارة جنوب الخليل، في وقت واصل فيه المستوطنون اعتداءاتهم المتصاعدة على المواطنين وممتلكاتهم في الأغوار الشمالية.

وقالت مصادر محلية، إن عدداً من مستوطني مستوطنة "سوسيا" هاجموا مزارعين من عائلة النواجعة في منطقة اشكارة القريبة من خربة سوسيا الأثرية، واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة المواطن نبيل النواجعة وزوجته ريحان النواجعة برضوض وكدمات، نُقلت على إثرها المواطنة النواجعة إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج.

وأضاف مخامرة أن المستوطنين كسروا عدداً من الأشجار وقطعوا الأسلاك الشائكة المحيطة بأراضي المواطنين في المنطقة.

وفي السياق، اقتحمت مجموعات من المستوطنين مساء اليوم خربة سمرة وخلة مكحول في الأغوار الشمالية، ونفذت أعمال عربدة واستفزاز للسكان، شملت ملاحقة الرعاة ومهاجمة المساكن وتخريب الممتلكات.

وتشهد مناطق الضفة الغربية والأغوار الشمالية تصاعداً حاداً في اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال، إذ وثّقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي 2215 اعتداء، بينها 1725 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال و490 اعتداء نفذها المستوطنون، تركزت في محافظات الخليل (463)، ورام الله والبيرة (417)، ونابلس (309).

وتنوعت الاعتداءات بين هجمات مسلحة على القرى الفلسطينية، وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار، واستيلاء على ممتلكات، وإغلاق طرق وحواجز تقطع أوصال المدن والقرى، فيما أدى رصاص المستوطنين خلال الشهر ذاته إلى استشهاد مواطنين اثنين في محافظة رام الله والبيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين