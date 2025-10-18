الجنائية الدولية تثبّت مذكرة اعتقال نتنياهو وترفض استئناف إسرائيلياً ثانياً

رفضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، للمرة الثانية استئنافا تقدمت به سلطات الاحتلال ضد مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وجاء قرار المحكمة في 10 صفحات، أوضحت فيه أن "إسرائيل تكرر حججها السابقة"، في إشارة إلى استئنافها الأول المرفوض في يوليو/تموز 2025، والذي دفعت فيه أيضا بعدم اختصاص المحكمة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر مطلعة أن سلطات الاحتلال جددت في استئنافها الثاني القول إن المحكمة "نغير مختصة بالنظر في الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية".

لكن المحكمة أكدت في قرارها أنها "غير ملزمة بمناقشة مسألة الاختصاص التي أثارتها إسرائيل قبل تنفيذ مذكرات الاعتقال"، موضحة أن إصدار المذكرات تم في مسار مستقل ولا يرتبط قانونيًا بموضوع الاختصاص.

وتعتقد أوساط قانونية إسرائيلية أن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة قد يوقف ملاحقات المحكمة بحق نتنياهو وغالانت.

غير أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة نقلت عن مصادر إسرائيلية قولها إن الاتفاق "لا يؤثر رسميا على مجريات القضية"، لأن المذكرات تتعلق بجرائم ارتُكبت بين 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و20 مايو/ أيار 2024.

وكانت المحكمة الجنائية رفضت في يوليو 2025 طلبا رسميا من سلطات الاحتلال لإلغاء مذكرتي الاعتقال وتعليق التحقيق بحق نتنياهو وغالانت، قُدّم في 9 مايو/ أيار من العام ذاته.

وأشارت المحكمة في قرارها آنذاك إلى أن تعليق التحقيق وفق المادة (19 /7) من نظام روما الأساسي لا يُطبق إلا عندما تطعن دولة في "مقبولية الدعوى"، وهو ما لم تفعله إسرائيل، إذ اقتصر اعتراضها على مسألة الاختصاص.

يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية اعترفت في 5 فبراير/ شباط 2021 بفلسطين كدولة طرف في نظام روما الأساسي، ما منحها اختصاصا قضائيا يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك غزة والضفة الغربية.

وفي 3 مارس/ آذار 2021، أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة عن بدء تحقيق رسمي في الوضع الفلسطيني.

وفي 23 سبتمبر/ أيلول 2024، قدمت إسرائيل اعتراضها على اختصاص المحكمة، بموجب المادة (19/ 2) من النظام الأساسي.

وبعد شهرين، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وبدعم أمريكي شن الاحتلال الإسرائيلي في 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلفت 686116 شهيدا، و170,200 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.

قبل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في إطار خطة قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دخل حيز في 10 أكتوبر الجاري، غير أن جيش الاحتلال يواصل خرق الاتفاق بشكل يومي.

