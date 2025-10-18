باكستان وأفغانستان على طاولة المفاوضات في الدوحة

أعلن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد، أن أفغانستان وباكستان ستعقدان محادثات سلام في العاصمة القطرية الدوحة، بعد أن مددت الدولتان وقف إطلاق النار لإنهاء اشتباكات عنيفة بينهما.

وقال المتحدث مجاهد، في بيان له السبت "كما وعدنا، ستعقد مفاوضات مع الجانب الباكستاني اليوم في الدوحة"، مضيفا أن وفدا رفيع المستوى من كابول، يرأسه وزير الدفاع محمد يعقوب، غادر متجها للدوحة.

والجمعة، اتفقت أفادت باكستان وأفغانستان على تمديد وقف إطلاق النار لحين عقد محادثات مقررة في العاصمة القطرية الدوحة.

والأربعاء، أعلنت باكستان وأفغانستان اتفاقهما على وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة، وذلك عقب الاشتباكات الحدودية بين البلدين.

وأوضحت صحيفة "داون" الباكستانية، نقلا عن مصدر دبلوماسي رفيع لم تكشف هويته، أن وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة بين باكستان وأفغانستان تم تمديده حتى انتهاء المحادثات في الدوحة.



وأضاف المصدر أن المحادثات يتوقع أن تبدأ السبت في قطر، مشيرا إلى أن تمديد وقف إطلاق النار جاء بناء على طلب أفغانستان.

فيما نشرت صحيفة "طلوع نيوز" الأفغانية، أن تمديد وقف إطلاق النار جاء بناء على طلب باكستان.

ورغم إعلان أفغانستان، في 12 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وقف الاشتباكات مع باكستان بوساطة قطرية وسعودية، إلا أن التوتر تصاعد مجددا على حدود البلدين في 14 من الشهر نفسه.

المصدر / وكالات