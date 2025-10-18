الاحتلال يواصل حملات الاعتقال في الضفة الغربية

فلسطين أون لاين

18 أكتوبر 2025 . الساعة 11:03 بتوقيت القدس
اعتقالات واقتحامات إسرائيلية في الضفة

واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم السبت، حملة الاعتقالات والمداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، طالت أقارب مطاردين ومحررين.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات ومخيمات، واعتقلت عدداً من المواطنين بعد مداهمات واسعة، شملت منازل أقارب المطارد فرج الصانوري في وادي عز الدين، إضافة إلى اقتحام بلدة بيت قاد شرق المدينة.

كما طالت الاعتقالات شاباً من مخيم بلاطة شرق نابلس أثناء مروره على أحد الحواجز العسكرية، فيما شهدت الخليل عمليات اقتحام واعتقال متفرقة.

وفي القدس، اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر المبعد إلى مصر محمود موسى عيسى في بلدة عناتا شمال شرق المدينة، في سياق استهداف متواصل للأسرى المحررين ضمن صفقة “طوفان الأحرار”.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
