مظاهرات في صنعاء نصرةً لغزة وإحياءً لذكرى استشهاد يحيى السنوار

متابعة/ فلسطين أون لاين

تظاهر مئات آلاف اليمنيين، اليوم الجمعة، في العاصمة صنعاء، دعمًا للقضية الفلسطينية وإحياءً للذكرى الأولى لاستشهاد القائد في حركة حماس يحيى السنوار، الذي استشهد في اشتباك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة العام الماضي.

ونُظّمت المظاهرة في ميدان السبعين تحت شعار: "عامان من العطاء.. ووفاء لدماء الشهداء" استجابةً لدعوة زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي، التي أطلقها أمس الخميس عقب إعلان الجماعة رسميًا استشهاد رئيس أركان قواتها محمد عبد الكريم الغماري في غارة إسرائيلية أواخر أغسطس/آب الماضي.

ورفع المتظاهرون صور يحيى السنوار والغماري، إلى جانب أعلام فلسطين واليمن، ولافتات منددة بـ الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة، وسط هتافات تندد بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وردّد المحتجون شعارات مؤيدة للمقاومة الفلسطينية مثل: "الغماري والسنوار.. قادة طوفان الأحرار" و"في ذكرى السنوار.. سلام لكتائب القسام".

وأكد بيان صادر عن المظاهرة تمسك جماعة الحوثي بـ"مواقفها الإيمانية والأخلاقية والإنسانية مع غزة"، مشيرًا إلى أن الجماعة تتابع عن كثب التطورات في القطاع، وجاهزة "لمواجهة العدو الصهيوني في حال عاود عدوانه أو نكث بالاتفاق القائم".

ومنذ اندلاع حرب الإبادة على غزة في أكتوبر 2023، شنّت أنصار الله اليمنية هجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة على أهداف إسرائيلية، واستهدفت سفنًا مرتبطة بتل أبيب أو متجهة إليها في البحر الأحمر، في إطار عمليات "نصرة الشعب الفلسطيني ومواجهة العدوان".