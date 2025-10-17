فلسطين أون لاين

17 أكتوبر 2025 . الساعة 19:32 بتوقيت القدس
بالأسماء.. قائمة تضم 48 أسيرًا من غزة يتواجدون في سجن "عوفر"
متابعة/ فلسطين أون لاين

تمكّن عدد من الأسرى المفرج عنهم مؤخرًا من سجن "عوفر" الإسرائيلي من إيصال قائمة تضم أسماء أسرى تأكد وجودهم داخل السجن بعد انقطاع أخبارهم منذ أشهر طويلة خلال الحرب على قطاع غزة.

وأكد الأسرى أن الأسماء الواردة تعود لأسرى من غزة لا يزالون محتجزين في "عوفر" في ظروف قاسية، وأنهم حاولوا من خلال هذه القائمة طمأنة ذويهم بأن أبناءهم على قيد الحياة رغم انقطاع التواصل ومنع الزيارات.

وفيما يلي مرفق القائمة:

  1. سعيد شلش (أبو إياد)

  2. أحمد سارة (أبو عبد الله)

  3. وائل أبو عيد (أبو أحمد)

  4. أبو مجاهد سلمان (أبو نسيم)

  5. خضر غبن

  6. رسام الغول

  7. إبراهيم حميدة وأخوه

  8. إبراهيم مسعود

  9. علاء الأغا

  10. إيهاب الأغا

  11. مهند الأغا

  12. محمد جبره (أبو وائل)

  13. صابر الجعبري

  14. أبو مجاهد حسنية

  15. نصر الله عابد

  16. مصعب المرّة (أبو أنس)

  17. أبو صلاح بركة

  18. فؤاد قنيطة

  19. أبو صلاح النملسي

  20. إسماعيل عودة (أبو وضيح)

  21. حسام سلامة (أبو إبراهيم)

  22. محمد الصوصي

  23. شادي أبو مسلم (أنور)

  24. أحمد الجزار (السيناوي)

  25. بلال النجار (أبو أنس)

  26. سامي شلش

  27. إسماعيل أبو ريش

  28. وسام الجعبري

  29. علي مصلح

  30. أحمد نصار

  31. علاء نوفل

  32. محمد عبد الهادي

  33. محمد عبد العاطي

  34. أبو وائل جندية

  35. سعيد سلامة

  36. أبو حمزة نوفل

  37. رامي عبد الهادي

  38. مصطفى القصاص

  39. أبو خليل الزينة

  40. عبد الله مسلم

  41. نسيم عرفات (أبو موسى)

  42. زكريا موسى

  43. أنس رضوان

  44. محمد عبد العال (أبو إيهاب)

  45. محمد أبو مهر (أبو الوليد)

  46. أبو أسامة البطش

  47. بلال أبو راكة

  48. إبراهيم الجعبري

photo_2025-10-17_18-35-38.jpg
 

#غزة

