المجدلاوي: غزة لن تستسلم وستعود الرياضة من جديد

17 أكتوبر 2025 . الساعة 08:36 بتوقيت القدس
أسعد المجدلاوي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية
غزة/ مؤمن الكحلوت

أكد الدكتور أسعد المجدلاوي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، أن غزة لن تستسلم للواقع الصعب التي تعيشه، وسيتم العمل على إعادة النشاط الرياضي خلال الفترة القادمة.

وقال المجدلاوي، بعد توقف العدوان الإسرائيلي على غزة الذي استمر لمدة عامين، ستعمل الأولمبية على إعادة النشاط الرياضي، لو بالحد الأدنى، وستتعاون مع أكثر من جهة لتنفيذ الأنشطة، بالرغم من ندرة الملاعب، لكن بهمة الجميع من الممكن أن يتم تفعيل النشاط.

وأضاف: الرياضيون كما عهدناهم، أول من ينهض من تحت الركام، وغزة لم تعرف الاستسلام يوما، وسنصنع من المستحيل كل شيئ، ورغم الواقع الصعب يجب رسم البسمة على وجوه الشباب، والحفاظ على ما تبقى من مواهب.

وأشار المجدلاوي، إلى أنه خلال الحرب، عملت بعض الأندية على تفعيل النشاط الرياضي، وإقامة بطولات رياضية للترفيه عن الشباب والأطفال، في ظل الواقع الصعب الذي يعيشونه، ولتوصيل رسالة لكل العالم أننا شعب يحب الحياة ونسعى لذلك.

وتمنى المجدولاي، أن يعم الأمن والسلام في كافة الأراضي الفلسطينية، وقطاع غزة على وجه الخصوص، وأن يحصل أبناء الحركة الرياضية على حقهم كما باقي شعوب العالم.

