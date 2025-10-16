جبَّارين: المقاومة حقَّقت إنجازًا تاريخيًّا بصفقة الأسرى وغزَّة ستبقى عنوان الصُّمود

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الضفة الغربية زاهر جبارين، إن الشعب الفلسطيني يعيش "أيامًا عظيمة من أيام الله"، بعد أن تمكنت المقاومة من كفّ العدوان عن غزة وتحقيق إنجاز تاريخي بصفقة حررت آلاف الأسرى من سجون الاحتلال.

وأضاف جبارين، في كلمة له مساء الخميس، أن المقاومة كتبت صفحة جديدة من الحرية والكرامة في تاريخ نضال الشعب الفلسطيني، مشيدًا بثبات غزة وأهلها الذين "واجهوا الجوع والعطش والدمار ورفضوا الاستسلام"، مؤكدًا أن "غزة ستبقى عصيّة على الانكسار، تعشق الحياة وتغني أناشيد النصر من وسط الركام".

وأشار إلى أن صفقة طوفان الأقصى تُعد من أعظم المحطات النضالية في تاريخ الشعب الفلسطيني، بعد أن نجحت في كسر قيد أكثر من 4 آلاف أسير، بينهم 500 محكوم بالمؤبد، "وأخرجتهم رغماً عن المحتل المجرم الفاشي"، مؤكدًا أن هذه الصفقة تمثل عهدًا جديدًا على مواصلة طريق المقاومة والتحرير.

وشدد على أن الحركة ملتزمة بتطبيق الاتفاق الذي يضمن وقف الحرب وبدء إعادة الإعمار، رافضًا أي شكل من أشكال الوصاية الدولية على الشعب الفلسطيني، ومؤكدًا أن "اللحظة التاريخية التي صنعتها معركة طوفان الأقصى يجب استثمارها عربيًا وإسلاميًا لإقامة الدولة الفلسطينية".

ودعا رئيس حماس بالضفة، إلى محاسبة مجرمي الحرب الصهاينة، وعلى رأسهم نتنياهو، وعزل الكيان الإسرائيلي دوليًا، محذرًا من العودة لمسار التطبيع على حساب الحقوق الفلسطينية.

وقال: "حقوقنا الوطنية ليست للمساومة، والدولة الفلسطينية ليست منّة من أحد، بل حق لشعبنا الذي دفع أثمانًا باهظة من دماء أبنائه من أجل الحرية"، داعيًا المجتمع الدولي إلى تطبيق الموقف الأممي الداعي لإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء معاناة الأسرى.