مقتل حارس مدرسة وإصابة آخر في جريمة إطلاق نار بكفر ياسيف

متابعة/ فلسطين أون لاين

قُتل الشاب نضال مساعدة خلال عمله وهو حارس مدرسة، وأصيب مسن بجروح متوسطة إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار ارتُكبت في بلدة كفر ياسيف بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، صباح اليوم الأربعاء.

وسادت حالة من الخوف والقلق بين الطلاب وأهاليهم والمعلمين في أعقاب جريمة القتل التي اقترفها المجرمون أمام مدخل المدرسة.

وأفاد الناطق بلسان المركز الطبي في الجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا بأنه "نُقل اثنان من المصابين بطلقات نارية إلى المركز الطبي في الجليل، أحضرهما حيان. أُدخل المصاب الأول إلى المستشفى فاقدًا للوعي، مصابًا بطلقات نارية متعددة في جميع أنحاء جسده، وأُقرّت وفاته. أما المصاب الثاني، فهو في حالة مستقرة، مصاب بجروح متعددة من الشظايا في الجزء العلوي من جسده، ويواصل حاليًا تقييم حالته في غرفة الصدمات، وسيُجري فحصًا تصويريًا متقدمًا".

وأفاد الناطق بلسان مركز "حيّان" الطبي، في وقت سابق من صباح اليوم، بأن "طواقم حيان للعلاج المكثف قامت بتقديم العلاج الطبي المتقدم لمصابين من قرية كفر ياسيف، أحدهما يبلغ من العمر 35 عامًا والآخر 70 عامًا، إثر تعرضهما لإطلاق نار".

وأضاف أن "الإصابة الأولى وصفت بالحرجة والأخرى بالمتوسطة. وبعد تقديم العلاج الأولي في موقع الحادث، تم نقلهما إلى غرفة العلاج المكثف في المركز الطبي للجليل الغربي لمواصلة تلقي العلاج".

ووفقا للشرطة فإنه "فتحت شرطة الجليل الغربي تحقيقًا بعد ورود بلاغ عن إطلاق نار على حارس مدرسة في كفر ياسيف. وأفادت مصادر طبية بأنه تم إخلاء الحارس لتلقي العلاج في حالة حرجة. وتواصل شرطة الجليل الغربي، التي وصلت إلى مكان الحادث على الفور، نصب حواجز تفتيش وإجراء عمليات بحث واسعة النطاق للعثور على المشتبه بهم في إطار التحقيق الذي تم فتحه".

استمرّ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بالارتفاع، حيث بلغ حتى اليوم 203 قتلى منذ مطلع العام 2025، في حصيلة تُعدّ من الأعلى خلال السنوات الأخيرة، وسط تقاعس سلطوي وتفاقم للجريمة المنظمة.

وتشير المعطيات إلى أن 171 شخصا قتلوا بالرصاص، فيما كان 100 من الضحايا دون سن الثلاثين، بينهم ثلاثة أطفال لم يبلغوا سن الثامنة عشر. كما سجلت 10 جرائم قتل من قِبل الشرطة.

وتعكس هذه الأرقام الصادمة حجم تفاقم العنف والجريمة في المجتمع العربي، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية وتقاعسها عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، ومحاسبة المجرمين.

وتأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة جرائم قتل مستمرة في المجتمع العربي، ما يرفع منسوب الخوف والقلق في ظل تصاعد العنف واستمرار فوضى السلاح وغياب الردع.